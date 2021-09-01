Київська влада виділила три земельні ділянки для створення парку відпочинку «Микільська Слобідка»
Депутати переконані, що створення парку допоможе покращити екологічну ситуацію у столиці
Київська міська рада підтримала рішення щодо виділення земельних ділянок, загальною площею
Як зазначив депутат Київської міської ради, голова Постійної комісії з питань архітектури, містобудування та земельних відносин Михайло Терентьєв, прийняття даного рішення дозволить забезпечити використання земельних ділянок для облаштування озеленених територій загального користування, а також сприятиме зняттю соціальної напруги щодо забудови цієї земельної ділянки та підвищенню рівня благоустрою та озеленення території у Дніпровському районі.
«Для створення нового парку Київська міська рада підтримала рішення щодо передачі на баланс КО «Київзеленбуд» земельних ділянок. Це рішення ми прийняли задля унеможливлення забудови цієї території у подальшому. Ми підтримуємо ініціативи територіальної громади міста та виступаємо на захист її інтересів. Створення парку допоможе покращити екологічну ситуацію у столиці та забезпечить жителів міста облаштованою зеленою зоною для відпочинку та прогулянок», – підкреслив Михайло Терентьєв.
Депутат додав, що відповідно до Програми комплексного розвитку зеленої зони міста Києва та концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста, вищезазначені земельні ділянки входять до зелених зон.
Нагадаємо, із метою розвитку туристичної галузі міста Києва у столиці створять комунальне некомерційне підприємство «Київський центр розвитку туризму» шляхом реорганізації КП «Київський міський туристично-інформаційний центр».