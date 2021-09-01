Київська влада виділила три земельні ділянки для створення парку відпочинку «Микільська Слобідка»

Депутати переконані, що створення парку допоможе покращити екологічну ситуацію у столиці

Київська міська рада підтримала рішення щодо виділення земельних ділянок, загальною площею 5,3 га для створення парку відпочинку «Микільська Слобідка». Йдеться про територію вздовж Русанівської протоки річки Дніпро від проспекту Броварського до вулиці 2-ої Садової та вулиці Микільсько-Слобідської, 7-9. Про це повідомляє пресслужба Київської міської ради.

Як зазначив депутат Київської міської ради, голова Постійної комісії з питань архітектури, містобудування та земельних відносин Михайло Терентьєв, прийняття даного рішення дозволить забезпечити використання земельних ділянок для облаштування озеленених територій загального користування, а також сприятиме зняттю соціальної напруги щодо забудови цієї земельної ділянки та підвищенню рівня благоустрою та озеленення території у Дніпровському районі.

«Для створення нового парку Київська міська рада підтримала рішення щодо передачі на баланс КО «Київзеленбуд» земельних ділянок. Це рішення ми прийняли задля унеможливлення забудови цієї території у подальшому. Ми підтримуємо ініціативи територіальної громади міста та виступаємо на захист її інтересів. Створення парку допоможе покращити екологічну ситуацію у столиці та забезпечить жителів міста облаштованою зеленою зоною для відпочинку та прогулянок», – підкреслив Михайло Терентьєв.

Депутат додав, що відповідно до Програми комплексного розвитку зеленої зони міста Києва та концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста, вищезазначені земельні ділянки входять до зелених зон.

Нагадаємо, із метою розвитку туристичної галузі міста Києва у столиці створять комунальне некомерційне підприємство «Київський центр розвитку туризму» шляхом реорганізації КП «Київський міський туристично-інформаційний центр».