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    Моторошна ДТП на лівому березі Києва. Непристебнутий водій загинув на місці

    Другого водія госпіталізовано
    Сьогодні, 20 лютого, на перетині бульвару Перова та вулиці Алішера Навої сталося зіткнення двох легкових автомобілів. Про це інформує паблік dtp.kiev.ua, повідомляє «Главком». «Зіткнулися два автомобілі: Renаult і Skoda. В Renаult спрацювали всі подушки безпеки, але так як водій не був пристебнутий, отримав серйозні травми і
    • Сьогодні, 14:29
    • Розсилка

    Другого водія госпіталізовано

    Сьогодні, 20 лютого, на перетині бульвару Перова та вулиці Алішера Навої сталося зіткнення двох легкових автомобілів.

    Про це інформує паблік dtp.kiev.ua, повідомляє «Главком».

    «Зіткнулися два автомобілі: Renаult і Skoda. В Renаult спрацювали всі подушки безпеки, але так як водій не був пристебнутий, отримав серйозні травми і його було госпіталізовано. Водій Skoda також не була пристебнутим і, на жаль, від отриманих травм загинув на місці», йдеться у повідомленні.

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    Моторошна ДТП на лівому березі Києва. Непристебнутий водій загинув на місці
    Моторошна ДТП на лівому березі Києва. Непристебнутий водій загинув на місці
    Моторошна ДТП на лівому березі Києва. Непристебнутий водій загинув на місці
    Моторошна ДТП на лівому березі Києва. Непристебнутий водій загинув на місці
    Моторошна ДТП на лівому березі Києва. Непристебнутий водій загинув на місці
    Моторошна ДТП на лівому березі Києва. Непристебнутий водій загинув на місці
    Моторошна ДТП на лівому березі Києва. Непристебнутий водій загинув на місці
    Моторошна ДТП на лівому березі Києва. Непристебнутий водій загинув на місці
    Моторошна ДТП на лівому березі Києва. Непристебнутий водій загинув на місці
    Моторошна ДТП на лівому березі Києва. Непристебнутий водій загинув на місці

    Також зазначається, що автомобілі отримали істотні механічні пошкодження. Причини аварії з'ясовуються. За словами свідків, водій Skoda розвертався.

    На місці працюють патрульна поліція, слідчо-оперативна група.

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