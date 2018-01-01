Моторошна ДТП на лівому березі Києва. Непристебнутий водій загинув на місці
- Сьогодні, 14:29
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Другого водія госпіталізовано
Сьогодні, 20 лютого, на перетині бульвару Перова та вулиці Алішера Навої сталося зіткнення двох легкових автомобілів.
Про це інформує паблік dtp.kiev.ua, повідомляє «Главком».
«Зіткнулися два автомобілі: Renаult і Skoda. В Renаult спрацювали всі подушки безпеки, але так як водій не був пристебнутий, отримав серйозні травми і його було госпіталізовано. Водій Skoda також не була пристебнутим і, на жаль, від отриманих травм загинув на місці», йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що автомобілі отримали істотні механічні пошкодження. Причини аварії з'ясовуються. За словами свідків, водій Skoda розвертався.
На місці працюють патрульна поліція, слідчо-оперативна група.