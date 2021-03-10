Мовний омбудсмен обурений урочистим відкриттям вбиральні в столичному університеті

Тарас Кремінь просить міністерство освіти провести перевірку заходу в Державному університеті телекомунікацій

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь наполягає на проведенні перевірки обставин урочистого відкриття жіночого туалету в Державному університеті телекомунікацій, що відбулося в переддень 8 березня. На своїй сторінці у Facebook мовний омбудсмен повідомив про підготовку відповідного звернення до Міністерства освіти та науки України.

«Надзвичайно вражений такими «святковими» подіями в державному вищому навчальному закладі... Відкриттю жіночих вбиралень, що супроводжується адміністративним стрічково-перерізальним пафосом із ліричними викрутасами, в Україні повинен бути покладений край. Як Уповноважений підготував звернення на Міністерство освіти і науки України з метою проведення службового розслідування по факту зафіксованого «дійства», – написав він.

Тарас Кремінь не уточнює, що саме викликало його незадоволення. На відео, яке було поширено зранку у мережі, видно, що керівники вишу на урочистостях виступають російською мовою.

Як повідомлялось раніше, сьогодні в мережі зʼявилося відео помпезного відкриття туалету у Державному університеті телекомунікацій. Перед дверями відремонтованої вбиральні з промовою виступив представник адміністрації університету, який урочисто перерізав червону стрічку. Після церемонії всіх присутніх запросили випити шампанського. Відео викликало жваве обговорення в соціальних мережах.