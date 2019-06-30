Викладач університету Шевченка продемонстрував вилучену на іспиті двометрову шпаргалку



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Історія Європи та Америки 1861-1918 рр. помістилась на майже двох метрах

Під час іспиту на історичному факультеті університету ім. Шевченка у одного зі студентів вилучили шпаргалку довжиною 180 см.

Про це повідомив політолог Євген Магда.

«Навчальний рік завершую з ностальгією. Маю зараз імідж ліберала, але таким був не завжди. На фото - рукописна шпаргалка з курсу «Нова історія Європи і Америки. 1861 - 1918 роки», вилучена під час іспиту на істфаці КНУ імені Тараса Шевченка», - написав він у Facebook.

Ця шпаргалка може потягнути на рекорд

«Це Вам не гуглити», - додав він.

Нагадаємо, під час складання іспитів ЗНО за шпаргалку видаляють із класу.