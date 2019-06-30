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    Наука та освіта

    Викладач університету Шевченка продемонстрував вилучену на іспиті двометрову шпаргалку

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    Викладач університету Шевченка продемонстрував вилучену на іспиті двометрову шпаргалку

    Історія Європи та Америки 1861-1918 рр. помістилась на майже двох метрах

    Під час іспиту на історичному факультеті університету ім. Шевченка у одного зі студентів вилучили шпаргалку довжиною 180 см.

    Про це повідомив політолог Євген Магда.

    «Навчальний рік завершую з ностальгією. Маю зараз імідж ліберала, але таким був не завжди. На фото - рукописна шпаргалка з курсу «Нова історія Європи і Америки. 1861 - 1918 роки», вилучена під час іспиту на істфаці КНУ імені Тараса Шевченка», - написав він у Facebook.

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    Ця шпаргалка може потягнути на рекорд

    «Це Вам не гуглити», - додав він.

    Нагадаємо, під час складання іспитів ЗНО за шпаргалку видаляють із класу.

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