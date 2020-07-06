  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Київ готовий до послаблення карантину, − МОЗ

    • Розсилка
    Київ відповідає показникам МОЗ - Київ готовий до послаблення карантину, − МОЗ
    Київ відповідає показникам МОЗ

    Вісім областей на сьогоднішній день не можуть послабити карантин

    Міністерство охорони здоров'я дозволило Києву послабити карантин. Станом на 6 липня, столиця відповідає показникам для послаблення протиепідемічних заходів.

    Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    Зазначимо, що за минулу добу в столиці виявили 59 нових випадків коронавірусу. 

    Втім, міністерство досі забороняє послаблювати обмеження у вісьмох регіонах: Волинській, Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській, Харківській та Чернігівській областях.

    screenshot_2_47

    Нагадаємо, станом на ранок 6 липня в Україні на Covid-19 захворіло ще 543 людини, 13 – померли. Таким чином загальна кількість заражених в Україні становить 49 043 людини.

    Зазначимо, що у світі другий день поспіль фіксують понад 200 тис. нових хворих на Covid-19.

    До слова, сотні науковців заявили, що ВООЗ применшує передачу коронавірусу повітрям .

    Читайте також статтю:
    здоров'я Міністерство охорони здоров'я Київ хвороби карантин столиця
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ