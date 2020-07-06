Київ готовий до послаблення карантину, − МОЗ
Вісім областей на сьогоднішній день не можуть послабити карантин
Міністерство охорони здоров'я дозволило Києву послабити карантин. Станом на 6 липня, столиця відповідає показникам для послаблення протиепідемічних заходів.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Зазначимо, що за минулу добу в столиці виявили 59 нових випадків коронавірусу.
Втім, міністерство досі забороняє послаблювати обмеження у вісьмох регіонах: Волинській, Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській, Харківській та Чернігівській областях.
Нагадаємо, станом на ранок 6 липня в Україні на Covid-19 захворіло ще 543 людини, 13 – померли. Таким чином загальна кількість заражених в Україні становить 49 043 людини.
Зазначимо, що у світі другий день поспіль фіксують понад 200 тис. нових хворих на Covid-19.
До слова, сотні науковців заявили, що ВООЗ применшує передачу коронавірусу повітрям .