Київ готовий до послаблення карантину, − МОЗ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Київ відповідає показникам МОЗ

Вісім областей на сьогоднішній день не можуть послабити карантин

Міністерство охорони здоров'я дозволило Києву послабити карантин. Станом на 6 липня, столиця відповідає показникам для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Зазначимо, що за минулу добу в столиці виявили 59 нових випадків коронавірусу.

Втім, міністерство досі забороняє послаблювати обмеження у вісьмох регіонах: Волинській, Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській, Харківській та Чернігівській областях.

Нагадаємо, станом на ранок 6 липня в Україні на Covid-19 захворіло ще 543 людини, 13 – померли. Таким чином загальна кількість заражених в Україні становить 49 043 людини.

Зазначимо, що у світі другий день поспіль фіксують понад 200 тис. нових хворих на Covid-19.

До слова, сотні науковців заявили, що ВООЗ применшує передачу коронавірусу повітрям .