В Україні вже понад 49 тисяч випадків Covid-19. Дані з усіх регіонів
Найбільше нових випадків хвороби виявлено у Львівській області
Найбільшу кількість хворих на коронавірусну хворобу Covid-19 в Україні за добу зафіксували у Львівській, Рівненській та Закарпатській областях, а також у місті Київ. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
«Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість зареєстрованих випадків захворювання на Covid-19 визначається у Львівській області – 104, Рівненській області – 82, Закарпатській області – 54 та місті Київ – 59», - сказав Степанов.
За даними Telegram-каналу МОЗ «Коронавірус у регіонах», всього в Україні 49 043 випадки коронавірусного захворювання Covid-19: нових - 543, одужало - 21 703 особи (+327 за добу), померло - 1 262 людей (+13 за добу), підозри на захворювання виявлено у 95 315 осіб (+680 за добу).
Загалом випадки виявлено у наступних регіонах:
Вінницька область — 1 967 (+16);
Волинська область — 2 752 (+47);
Дніпропетровська область — 1 115 (0);
Донецька область — 681 (1);
Житомирська область — 1 468 (+7);
Закарпатська область — 3 375 (+54);
Запорізька область — 597 (0);
Івано-Франківська область — 2 700 (+45);
Кіровоградська область — 659 (+1);
м. Київ — 5 602 (+59);
Київська область — 2 789 (+15);
Львівська область — 6 301 (+104);
Луганська область — 84 (0);
Миколаївська область — 461 (+3);
Одеська область — 1 883 (+18);
Полтавська область — 324 (0);
Рівненська область — 4 190 (+82);
Сумська область — 321 (+4);
Тернопільська область — 2 101 (+32);
Харківська область — 2 371 (+23);
Херсонська область — 196 (0);
Хмельницька область — 842 (+3);
Чернівецька область — 5 018 (+16);
Черкаська область — 670 (+9);
Чернігівська область — 576 (+4).
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Всього49043
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Хворіють26078
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Одужали21703
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Померли1262
Нагадаємо, станом на ранок 6 липня в Україні на Covid-19 захворіло ще 543 людини, 13 – померли. Таким чином загальна кількість заражених в Україні становить 49 043 людей.
Зазначимо, що у світі другий день поспіль фіксують понад 200 тис. нових хворих на Covid-19.
До слова, сотні науковців заявили, що ВООЗ применшує передачу коронавірусу повітрям .