В Україні вже понад 49 тисяч випадків Covid-19. Дані з усіх регіонів



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Найбільше нових випадків хвороби виявлено у Львівській області

Найбільшу кількість хворих на коронавірусну хворобу Covid-19 в Україні за добу зафіксували у Львівській, Рівненській та Закарпатській областях, а також у місті Київ. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість зареєстрованих випадків захворювання на Covid-19 визначається у Львівській області – 104, Рівненській області – 82, Закарпатській області – 54 та місті Київ – 59», - сказав Степанов.

За даними Telegram-каналу МОЗ «Коронавірус у регіонах», всього в Україні 49 043 випадки коронавірусного захворювання Covid-19: нових - 543, одужало - 21 703 особи (+327 за добу), померло - 1 262 людей (+13 за добу), підозри на захворювання виявлено у 95 315 осіб (+680 за добу).

Загалом випадки виявлено у наступних регіонах:

Вінницька область — 1 967 (+16);

Волинська область — 2 752 (+47);

Дніпропетровська область — 1 115 (0);

Донецька область — 681 (1);

Житомирська область — 1 468 (+7);

Закарпатська область — 3 375 (+54);

Запорізька область — 597 (0);

Івано-Франківська область — 2 700 (+45);

Кіровоградська область — 659 (+1);

м. Київ — 5 602 (+59);

Київська область — 2 789 (+15);

Львівська область — 6 301 (+104);

Луганська область — 84 (0);

Миколаївська область — 461 (+3);

Одеська область — 1 883 (+18);

Полтавська область — 324 (0);

Рівненська область — 4 190 (+82);

Сумська область — 321 (+4);

Тернопільська область — 2 101 (+32);

Харківська область — 2 371 (+23);

Херсонська область — 196 (0);

Хмельницька область — 842 (+3);

Чернівецька область — 5 018 (+16);

Черкаська область — 670 (+9);

Чернігівська область — 576 (+4).

Коронавірус в Україні

Всього 49043

Хворіють 26078

Одужали 21703

Померли 1262

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Нагадаємо, станом на ранок 6 липня в Україні на Covid-19 захворіло ще 543 людини, 13 – померли. Таким чином загальна кількість заражених в Україні становить 49 043 людей.

Зазначимо, що у світі другий день поспіль фіксують понад 200 тис. нових хворих на Covid-19.

До слова, сотні науковців заявили, що ВООЗ применшує передачу коронавірусу повітрям .



