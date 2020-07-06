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    В Україні вже понад 49 тисяч випадків Covid-19. Дані з усіх регіонів

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    В Україні вже понад 49 тисяч випадків Covid-19. Дані з усіх регіонів

    Найбільше нових випадків хвороби виявлено у Львівській області

    Найбільшу кількість хворих на коронавірусну хворобу Covid-19 в Україні за добу зафіксували у Львівській, Рівненській та Закарпатській областях, а також у місті Київ. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    «Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість зареєстрованих випадків захворювання на Covid-19 визначається у Львівській області – 104, Рівненській області – 82, Закарпатській області – 54 та місті Київ – 59», - сказав Степанов.

    За даними Telegram-каналу МОЗ «Коронавірус у регіонах», всього в Україні 49 043 випадки коронавірусного захворювання Covid-19: нових - 543, одужало - 21 703 особи (+327 за добу), померло - 1 262 людей (+13 за добу), підозри на захворювання виявлено у 95 315 осіб (+680 за добу).

    Загалом випадки виявлено у наступних регіонах:

    Вінницька область — 1 967 (+16);
    Волинська область — 2 752 (+47);
    Дніпропетровська область — 1 115 (0);
    Донецька область — 681 (1);
    Житомирська область — 1 468 (+7);
    Закарпатська область — 3 375 (+54);
    Запорізька область — 597 (0);
    Івано-Франківська область — 2 700 (+45);
    Кіровоградська область — 659 (+1);
    м. Київ — 5 602 (+59);
    Київська область — 2 789 (+15);
    Львівська область — 6 301 (+104);
    Луганська область — 84 (0);
    Миколаївська область — 461 (+3);
    Одеська область — 1 883 (+18);
    Полтавська область — 324 (0);
    Рівненська область — 4 190 (+82);
    Сумська область — 321 (+4);
    Тернопільська область — 2 101 (+32);
    Харківська область — 2 371 (+23);
    Херсонська область — 196 (0);
    Хмельницька область — 842 (+3);
    Чернівецька область — 5 018 (+16);
    Черкаська область — 670 (+9);
    Чернігівська область — 576 (+4).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      49043
    • Хворіють
      26078
    • Одужали
      21703
    • Померли
      1262

    Нагадаємо, станом на ранок 6 липня в Україні на Covid-19 захворіло ще 543 людини, 13 – померли. Таким чином загальна кількість заражених в Україні становить 49 043 людей.

    Зазначимо, що у світі другий день поспіль фіксують понад 200 тис. нових хворих на Covid-19.

    До слова, сотні науковців заявили, що ВООЗ применшує передачу коронавірусу повітрям .

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    Міністерство охорони здоров'я Київ міністр Львівщина Максим Степанов ВООЗ коронавірус
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