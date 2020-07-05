«Петрівка» закривається. Підприємці найбільшого книжкового ринку протестують
На місці книжкового ринку збираються побудувати ТРЦ
У Києві мають намір знести книжковий ринок, розташований біля станції метро «Почайна» (колишня «Петрівка»). Відповідною інформацією поділилося видання «Вечірній Київ».
У четвер, 2 червня, адміністрація «Петрівки» зібрала всіх підприємців-орендарів і заявила в ультимативній формі, що ринок закривають, щоб на його місці побудувати новий торговий центр. Всім співробітникам повідомили, що необхідно обов’язково переїжджати на узгоджене місце в районі ангарів на станції метро «Лісова».
Однак, підприємців такий розклад не влаштовує – вони створили власне громадське об’єднання і вже у вівторок, 7 червня, будуть збирати мітинг, щоб відстояти свої права на роботу та ведення бізнесу.
Вони запрошують всіх небайдужих і журналістів приєднатися до протесту.
Засновник фонду «Культурні інновації» та підприємець Владислав Трубіцин прокоментував рішення адміністрації ринку:
«В минулому році відбулася реконструкція книжкового ринку, а гроші – від 3 до 50 тисяч доларів збирали з підприємців, орендарів, – говорить Владислав Трубіцин. – Саме продавці книг із своїх грошей зробили реконструкцію, під запевняння адміністрації, що тепер ніхто їх не вижене. Проте, нині ринок закривають. Є рішення Київради 2004 року щодо ділянки землі під книжковим ринком. Рішення, яке ми громадою, за допомогою юристів та депутатів будемо оскаржувати й у порядку громадської ініціативи запропонуємо Київраді розглянути повторно».
Крім цього, він підкреслив, що колектив книжкового ринку буде відстоювати свої права лише законними методами.