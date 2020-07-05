«Петрівка» закривається. Підприємці найбільшого книжкового ринку протестують



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Колектив книжкового ринку буде відстоювати свої права лише законними методами

На місці книжкового ринку збираються побудувати ТРЦ

У Києві мають намір знести книжковий ринок, розташований біля станції метро «Почайна» (колишня «Петрівка»). Відповідною інформацією поділилося видання «Вечірній Київ».

У четвер, 2 червня, адміністрація «Петрівки» зібрала всіх підприємців-орендарів і заявила в ультимативній формі, що ринок закривають, щоб на його місці побудувати новий торговий центр. Всім співробітникам повідомили, що необхідно обов’язково переїжджати на узгоджене місце в районі ангарів на станції метро «Лісова».

Однак, підприємців такий розклад не влаштовує – вони створили власне громадське об’єднання і вже у вівторок, 7 червня, будуть збирати мітинг, щоб відстояти свої права на роботу та ведення бізнесу.

Вони запрошують всіх небайдужих і журналістів приєднатися до протесту.

Засновник фонду «Культурні інновації» та підприємець Владислав Трубіцин прокоментував рішення адміністрації ринку:

«В минулому році відбулася реконструкція книжкового ринку, а гроші – від 3 до 50 тисяч доларів збирали з підприємців, орендарів, – говорить Владислав Трубіцин. – Саме продавці книг із своїх грошей зробили реконструкцію, під запевняння адміністрації, що тепер ніхто їх не вижене. Проте, нині ринок закривають. Є рішення Київради 2004 року щодо ділянки землі під книжковим ринком. Рішення, яке ми громадою, за допомогою юристів та депутатів будемо оскаржувати й у порядку громадської ініціативи запропонуємо Київраді розглянути повторно».

Крім цього, він підкреслив, що колектив книжкового ринку буде відстоювати свої права лише законними методами.

Восени 2019 року через Департамент містобудування та архітектури КМДА стало відомо, що існує дозвіл побудувати ТРЦ на місці, де розташований нині книжковий ринок «Петрівка». Торгово-розважальний центр може з’явитися за адресою вул. Вербова, 21, 23. Торговельний центр може зайняти площу близько 1 га й мати висоту до дев’яти поверхів. Тоді ж з’явилася інформація, що ділянкою книжкового ринку «Петрівка» цікавиться власник ТРЦ Blockbuster Mall Вагіф Алієв.

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