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    Думки вголос

    Будинок Сікорського в Києві: як врятувати унікальну пам'ятку архітектури

    Сьогодні будинок Сікорського перебуває в жахливому стані
    Мовою оригіналу Есть в Киеве одно уникальное здание на улице Ярославов Вал - дом легендарного Игоря Сикорского. Именно в саду у этого дома гениальный киевлянин в 1909 году создал первую экспериментальную модель геликоптера.  К сожалению, по фото можно увидеть, в каком плачевном состоянии находится этот объект. Город намерен спасти этот
    • Дмитро Білоцерковець

      Народний депутат України

    • Сьогодні, 19:04
    • Розсилка
    Будинок Сікорського
    Будинок Сікорського

    Сьогодні будинок Сікорського перебуває в жахливому стані

    Мовою оригіналу

    Есть в Киеве одно уникальное здание на улице Ярославов Вал - дом легендарного Игоря Сикорского. Именно в саду у этого дома гениальный киевлянин в 1909 году создал первую экспериментальную модель геликоптера. 

    К сожалению, по фото можно увидеть, в каком плачевном состоянии находится этот объект. Город намерен спасти этот уникальный памятник культурного наследия не только столицы, но и всей страны. На этом месте после реставрации должен появится музей Сикорского. Всемирно известная корпорация «Sikorsky aircraft», которую в 1923 году основал сам киевлянин, несомненно также подключится к реализации такого проекта. 

    Теперь о действиях, которые необходимо предпринять, чтобы реализовать этот уникальный проект. Сегодня это здание находится на балансе у Министерства обороны. Значит, военное ведомство должно подтвердить свою готовность передать его на баланс города. Так же Кабинет министров должен принять соответсвующее постановление о передаче объекта городу. В свою очередь Киевсовет уже принял решение, где дал согласие на принятие здания на баланс столицы. 

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    Будинок Сікорського в Києві: як врятувати унікальну пам'ятку архітектури
    Будинок Сікорського в Києві: як врятувати унікальну пам'ятку архітектури
    Будинок Сікорського в Києві: як врятувати унікальну пам'ятку архітектури

    С нетерпением ждем оперативной реакции со стороны Минобороны и Кабмина, о чем я и написал в своих обращениях.

    P. S. Напомню, что в парламенте уже зарегистрирован законопроект #8202, который наделяет города приоритетным правом выкупа зданий-памятников, если бездействие собственника приводит к их разрушению.

    Джерело: блог Дмитра Білоцерковця

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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