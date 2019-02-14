Київ хоче забрати Будинок Сікорського до комунальної власності



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Будинок Сікорського у центрі Києва в аварійному стані

Столична влада звинувачує нинішнього власника у небажанні реставрувати пам’ятку

Київська міська державна адміністрація наполягає на передачі Будинку Сікорського на Ярославовому Валу, 15-Б із державної до комунальної власності. Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» сказав заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Він наголосив, що якщо нинішній власник не має бажання реставрувати пам’ятку, то задля проведення всіх необхідних заходів для її збереження, держпідприємство Міноборони – «Готель «Козацький» має передати Будинок Сікорського у комунальну власність Києва.

«Будинок у занедбаному стані, на фасаді тріщини, пошкоджені архітектурні елементи, дах і горище подекуди обрушені. Будівля потребує термінових протиаварійних заходів. До того ж, охоронного договору не має, пам’ятка не реставрується і, власне, доводиться до руйнації. Днями інспектори Департаменту охорони культурної спадщини склали акт огляду Будинку Сікорського та за його результатами направили до балансоутримувача припис із вимогою до квітня надати до Департаменту науково-проектну документацію на реставрацію будинку і до липня провести протиаварійні роботи. У разі, якщо цього не буде зроблено, – знову штраф», – повідомив Мондриївський.

Він нагадав, що це вже не перший припис до держпідприємства з вимогою привести будівлю у належний стан. Так само, вже не вперше місто звертається до Міноборони з проханням передати Будинок Сікорського у комунальну власність за для реставрації та збереження пам’ятки.

«Це вже не перший припис. І навіть штрафи були вже за їх невиконання. Але цього разу 20 тисячами гривень вже не відбутися, адже на цей час вже буде прийнято у другому читанні законопроект про посилення відповідальності за руйнацію пам’яток і будуть діяти нові, підвищені у рази, штрафи – від 170 тисяч до 510 тисяч грн. Я можу зрозуміти, якщо Міноборони не має коштів на реставрацію, тому вкотре місто звертається до відомства з проханням передати будівлю у комунальну власність», – сказав Мондриївський.

Нагадаємо, ще у 2017 році Київрада зверталася до уряду з проханням ініціювати передачу Гостинного двору та Будинку Сікорського у комунальну власність Києва.

Як повідомлялося, мер Києва Віталій Кличко запросив Сергія Сікорського - сина всесвітньо відомого авіаконструктора, українця Ігоря Сікорського - влітку відвідати Київ та церемонію відкриття пам'ятника його знаменитому батьку. Кличко повідомив, що пам'ятник Ігорю Сікорському встановлять цього року біля аеропорту, який перейменували на його честь (колишній аеропорт «Жуляни», тепер - аеропорт «Київ» ім. Ігоря Сікорського).