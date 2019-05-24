До 130-річчя з дня народження Сікорського у Музеї діаспори оновили експозицію на честь легендарного конструктора

До 130-річчя з дня народження Сікорського у Музеї діаспори оновили експозицію на честь легендарного конструкторатрансляція
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Ігор Іванович Сікорський (1889–1972) - американський авіаконструктор і авіабудівник українського походження
Журналісти дізналися, хто надихнув Сікорського створювати «літаючі кораблі»У п’ятницю 24 травня в прес-центрі ІА «Главком» відбулась прес-конференція «Сікорському- 130!».
Запрошені гості:
- Оксана Підсуха, директор Музею української діаспори;
- Ганна Лексіна, провідний науковий співробітник музею української діаспори, співкуратор виставки Наш Сікорський.
Учасники прес-конференції розказали про оновлену експозицію історико-меморіального виставкового проекту «Наш Сікорський» з нагоди 130-річчя від дня народження видатного українсько-американського авіаконструктора.
Також експерти повідомили про надісланий вітальний лист сина Ігоря Сікорського – Сергія.
Крім того журналісти дізналися, хто надихнув Сікорського створювати «літаючі кораблі».