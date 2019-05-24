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    До 130-річчя з дня народження Сікорського у Музеї діаспори оновили експозицію на честь легендарного конструктора

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    <span>Ігор Іванович Сікорський (1889&ndash;1972) - американський авіаконструктор і авіабудівник українського походження</span> - До 130-річчя з дня народження Сікорського у Музеї діаспори оновили експозицію на честь легендарного конструктора
    Ігор Іванович Сікорський (1889–1972) - американський авіаконструктор і авіабудівник українського походження

    Журналісти дізналися, хто надихнув Сікорського створювати «літаючі кораблі»

    У п’ятницю 24 травня в прес-центрі ІА «Главком» відбулась прес-конференція «Сікорському- 130!».
    Запрошені гості:
    • Оксана Підсуха, директор Музею української діаспори;
    • Ганна Лексіна, провідний науковий співробітник музею української діаспори, співкуратор виставки Наш Сікорський.

    Учасники прес-конференції розказали про оновлену експозицію історико-меморіального виставкового проекту «Наш Сікорський» з нагоди 130-річчя від дня народження видатного українсько-американського авіаконструктора.

    Також експерти повідомили про надісланий вітальний лист сина Ігоря Сікорського – Сергія.

    Крім того журналісти дізналися, хто надихнув Сікорського створювати «літаючі кораблі».

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