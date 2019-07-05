Суд арештував молдаванина, який на Одещині розбещував дівчаток



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Підозрюваний вчиняв розпусні дії з дітьми відпочивальників у с. Грибовка на Одещині, яким здавав житло Фото: пресслужба прокуратури міста Києва

За вчинене 53-річному чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років

Святошинський райсуд Києва 5 липня обрав запобіжний захід 53-річному громадянину Молдови, підозрюваному в неодноразовому вчиненні розпусних дій відносно малолітніх дівчат та створенні порноматеріалів.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва.

Зазначається, що підозрюваний вчиняв розпусні дії з дітьми відпочивальників у с. Грибовка на Одещині, яким здавав житло.

Дії зловмисника кваліфіковані за двома статтями Кримінального кодексу, що передбачають відповідальність за вчинення розпусних дій стосовно малолітніх, а також за виготовлення та розповсюдження зображень порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію.

«У своєму клопотанні прокурор просив суд застосувати відносно підозрюваного найсуворіший запобіжний захід, а саме тримання під вартою без альтернативи. Суд, заслухавши доводи сторін, задовольнив клопотання прокурора, обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права на заставу», - заявили в прокуратурі.

За вчинене чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Святошинського УП НП у місті Києві за матеріалами Київського управління кіберполіції та процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури №8.

Як повідомляє Департамент кіберполіції України, зловмисники викрили 53-річного іноземця у розпусних діях щодо малолітніх дівчат під час моніторингу мережі, де працівники кіберполіції виявили на закритих форумах відео порнографічного характеру за участю дівчинки.

«В подальшому виявилося, що на відео була 7-річна дитина, а контент було створено на території Одещини. Під час оперативних заходів поліцейські встановили 53-річного іноземця, причетного до розбещення дітей і створення дитячої порнографії. Маючи посвідку на проживання, чоловік займався адмініструванням приватних житлових приміщень у курортних містечках Одещини. Він займався пошуком можливих гостей, їх поселенням та допомагав по господарству протягом їх перебування на відпочинку. Перевагу надавав родинам із дітьми. Втираючись у довіру до малолітніх дівчат, зловмисник створював умови, коли він залишався з дитиною наодинці та схиляв її до статевих зносин. Всі дії він фіксував на фото та відео», - розповіли в поліції.

Зазначається, що отримані матеріали зловмисник розміщував на закритих спеціалізованих форумах у DarkNet.

У помешканні чоловіка на Одещині проведено обшук, звідки вилучено комп’ютерну техніку, на якій розміщувалися файли з дитячою порнографією. На відео, що було виявлено на його комп’ютері, поліцейські також виявили й інші факти розбещення.

Наразі правоохоронці встановлюють усіх дітей, що стали його жертвами.

Раніше повідомлялося, що в Обухові на Київщині правоохоронці затримали підозрюваного у розбещенні дітей, який чотири роки переховувався від правоохоронців Німеччини.