На АЗС Києва та області подорожчав бензин: де найнижчі ціни



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середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 6 копійок

На автозаправках у Києві та області середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 6 копійок і станом на 8 годину ранку, 27 серпня, становить 30,20 грн за літр. Така ціна встановилась за рахунок подорожчання найдешевшого А-95 на 11 копійок.

Про це свідчать дані ресурсу Vseazs.com, пише Украінформ.

На Київщині найдешевший бензин марки А-95 сьогодні вранці можна придбати на АЗС «Народна» - за ціною 27,90 грн за літр.

На АЗС «Авіас» і ANP бензин марки А-95 коштує 27,95 грн за літр.

Мережа АЗС MANGO, де раніше можна було придбати найдешевший бензин на Київщині, пропонує літр бензину А-95 на 20 копійок дорожче - по 27,99 грн за літр.

На автозаправках «Укрнафта», «Авіас плюс» і Sentoza Oil бензин А-95 коштує 28,00 грн за літр.

На АЗС Люксвен (-1,80 грн) і БРСМ-нафта продають бензин А-95 по 28,19 грн за літр.

На АЗС SUN OIL літр бензину марки А-95 коштує 28,49 грн.

На АЗС Chipo пропонують бензин А-95 по 28,69 грн за літр.

На АЗС UPG бензин марки А-95 продають по 28,80 грн за літр (подорожчав на 20 копійок).

На АЗС «Маркет» бензин А-95 можна придбати по 28,82 грн за літр.

На АЗС КЛО продають бензин марки А-95 по 29,99 грн за літр.

На АЗС «Золотий Гепард», «Формула» і «ТНК» літр бензину А-95 коштує 30,10 грн.

На АЗС АМІС пропонують бензин А-95 по 30,29 грн за літр.

На АЗС Glusco бензин марки А-95 можна придбати по 30,55 грн за літр.

Мережа АЗС Shell пропонує літр бензину А-95 по 31,79 грн.

На АЗС WOG бензин А-95 коштує 32,45 грн за літр.

Найдорожчий бензин марки А-95 пропонують на АЗС Socar і OKKO - по 32,49 грн за літр.