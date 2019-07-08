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    На Банкову вивели людей з вимогою відправити Кличка у відставку (фото, відео)

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    Більшість мітингувальників - пенсіонери - На Банкову вивели людей з вимогою відправити Кличка у відставку (фото, відео)
    Більшість мітингувальників - пенсіонери
    Фото: Інформатор

    На акції протесту присутні не більше 20-ти людей

    Сьогодні, 8 липня, біля Адміністрації президента відбувається акція протесту проти чинного мера Києва Віталія Кличка.

    Мітингувальники вимагають його негайної відставки. Активісти вважають, що Кличко знищує зелені зони міста забудовами.

    Мітинг почався о 11:30. Про це повідомляє Інформатор.

    Люди вийшли з плакатами і гаслами протесту: «Зеленський, не тягни! Київ від Кличка звільни!». Обурення пов'язано з тим, що за час роботи Кличка на посаді мера Києва в місті збільшилася кількість забудов. Люди впевнені, що нові споруди замінюють паркові і лісові зони столиці, завдаючи серйозної шкоди.

    Однак самі мітингувальники з журналістами спілкуються неохоче, свої вимоги формулюють невиразно.

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    На Банкову вивели людей з вимогою відправити Кличка у відставку (фото, відео)
    На Банкову вивели людей з вимогою відправити Кличка у відставку (фото, відео)
    На Банкову вивели людей з вимогою відправити Кличка у відставку (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На акції протесту присутні не більше 20-ти людей, більшість із яких – пенсіонери.

    Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що у разі розподілу повноважень мера столиці і голови Київської міської державної адміністрації він ініціюватиме дострокові вибори київського міського голови. 

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