На Банкову вивели людей з вимогою відправити Кличка у відставку (фото, відео)



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Більшість мітингувальників - пенсіонери Фото: Інформатор

На акції протесту присутні не більше 20-ти людей

Сьогодні, 8 липня, біля Адміністрації президента відбувається акція протесту проти чинного мера Києва Віталія Кличка.

Мітингувальники вимагають його негайної відставки. Активісти вважають, що Кличко знищує зелені зони міста забудовами.

Мітинг почався о 11:30. Про це повідомляє Інформатор.

Люди вийшли з плакатами і гаслами протесту: «Зеленський, не тягни! Київ від Кличка звільни!». Обурення пов'язано з тим, що за час роботи Кличка на посаді мера Києва в місті збільшилася кількість забудов. Люди впевнені, що нові споруди замінюють паркові і лісові зони столиці, завдаючи серйозної шкоди.

Однак самі мітингувальники з журналістами спілкуються неохоче, свої вимоги формулюють невиразно.

На акції протесту присутні не більше 20-ти людей, більшість із яких – пенсіонери.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що у разі розподілу повноважень мера столиці і голови Київської міської державної адміністрації він ініціюватиме дострокові вибори київського міського голови.

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