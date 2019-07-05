Кличко погрожує Зеленському достроковими виборами у Києві



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Віталій Кличко готовий ініціювати дострокові вибори мера Києва Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Кличко ініціюватиме дострокові вибори у разі розподілу повноважень мера та голови КМДА

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у разі розподілу повноважень мера столиці і голови Київської міської державної адміністрації він ініціюватиме дострокові вибори київського міського голови.

«Якщо кияни хочуть, аби їм призначали згори мера, це одна історія. Якщо ж хочуть обирати людину, яка буде відстоювати їх інтереси, буде підзвітною і відповідальною перед громадою, - це інша історія. Тоді я буду ініціювати вибори київського міського голови. Нехай всі, хто хоче керувати столицею, змагаються, представляють киянам свої програми, реалізують їх і це буде справедливо», - сказав Кличко.

За словами мера Києва, йдеться не про прізвища, а про принципи. Віталій Кличко переконаний, що кияни обирають людину, яка повинна реалізовувати їх очікування. У разі, якщо міського голову обиратимуть для проформи, а голову адміністрації призначатимуть, це матиме негативну оцінку щодо самоврядування також і від іноземних експертів, партнерів України.

«До людей потрібно дослухатися, рахуватися з ними. Я переконаний, що помилку Януковича щодо розподілу повноважень мера та голови КМДА президент Зеленський не буде повторювати», - сказав Кличко.

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