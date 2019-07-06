Кличко: Мережа громадського прокату велосипедів у столиці стає більш розгалуженою



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Фото: kiev.klichko.org

Мер заначив, що вартість реалізації нового проекту - 33 млн грн

Мережа громадського прокату велосипедів у столиці стає більш розгалуженою. Вже невдовзі Bike-sharing включатиме 264 пункти прокату 2-х тисяч велосипедів у всіх районах Києва. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

«Друзі! Приємна новина для тих, хто любить велопрогулянки! Мережа громадського прокату велосипедів у столиці стає більш розгалуженою. Головним інвестором цього проекту буде компанія «Nextbike Київ», що перемогла на відкритому конкурсі. Ця компанія рік тому ризикнула і відкрила перші локації велопрокату. Тоді, за 100 днів роботи сервісу велопрокату у Києві його послугами скористалися майже 10 000 разів. А за цей час у системі прокату зареєструвалися близько 19 тисяч користувачів», - написав Кличко.

Мер заначив, що вартість реалізації нового проекту - 33 млн грн. За домовленістю з інвестором, локації облаштують у всіх районах столиці - біля торгових центрів та адміністративних будівель, поруч зі станціями метро та навчальними закладами, в парках та зонах відпочинку.

«Взяти велосипед на прокат нескладно. Треба скачати мобільний додаток та сплатити за оренду байка. І попередження для крадіїв та вандалів: всі велосипеди оснащені GPS-трекерами, тому система «бачить», де знаходиться кожен байк»,- підкреслив мер столиці.