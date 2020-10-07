На базі київського заводу «Радар» створять креативний простір



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Керівництво заводу «Радар» виставило на аукціон невикористовувані приміщення

Проведено аукціон з передачі в оренду приміщень заводу «Радар» площею 16,8 тис. кв. м

На базі київського заводу «Радар» з'явиться багатофункціональний центр розвитку. Про це заявляє компанія «НЕСТ», що почала процес залучення інвестицій та креативних партнерів у проєкт ревіталізації приміщень заводу. 4 вересня компанія стала переможцем конкурсу з передачі в оренду приміщень заводу «Радар» площею 16,8 тис. кв. м і взяла на себе зобов'язання з ревіталізації об'єкта.

Партнером «НЕСТ» з ревіталізації «Радару» стала інвестиційна компанія «1988 Company». Як зазначає генеральний директор «1988 Company» Ілля Страх, подібні проєкти дозволяють розвивати IT-галузь в Україні та залучати інвестиції в економіку. У компанії вже є певні напрацювання з ревіталізації заводу щодо створення креативного простору, який включає соціальні, освітні та комерційні об'єкти. Компаніями «НЕСТ» та «1988 Company» розпочата робота з пошуку архітекторів, що реалізують проєкт ревіталізації.

Гендиректор «НЕСТ» Олексій Полетуха у свою чергу підкреслює, що його компанія відкрита до співпраці з тими, хто готовий розвивати Київ, зберігаючи його історичний архітектурний ландшафт.

«16 тисяч квадратних метрів ревіталізації - це амбіційний проєкт, тому ми відкриті до партнерства з тими компаніями, які хочуть розвивати сучасний Київ через збереження його історичної складової. Нам дуже подобається те, що запропонувала компанія «1988 Company». Це молоді прогресивні спеціалісти, які знають, як «перезавантажити» місто для створення сучасного суспільного простору, де можна поєднати соціальну та бізнес функцію. Саме завдяки подібним партнерствам можна сприяти позитивним змінам у місті і суспільстві», - зазначає Полетуха.

Керівництво заводу «Радар» виставило на аукціон невикористовувані приміщення з метою перетворити непродуктивні активи у продуктивні. Аукціон з передачі в оренду приміщень був проведений з використанням електронного майданчика, що виключає людський фактор і корупційні чинники.

Київський завод «Радар» був заснований 1930 року і розмістився в приміщенні колишнього котельного заводу чеського концесіонера Пауля. За радянських часів спеціалізувався на виробництві радіолокаційних комплексів для літаків і вертольотів, а також на виготовленні продукції цивільного призначення.