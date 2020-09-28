Коли в Києві стане легше дихати? На реконструкцію заводу «Енергія» треба понад 800 млн грн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Потрібна реконструкція заводу «Енергія», щоб зменшити викиди в повітря

На сміттєспалювальному заводі в тестовому режимі працюють хімічні фільтри

На сміттєспалювальному заводі «Енергія» почала працювати експериментальна модель установки системи хімочищення. І якщо майбутня Київрада проголосує за фінансування, то вже через два роки жителям Дарниці і всього Києва стане легше дихати. Про це розповів київський депутат, член постійної комісії з питань екологічної політики КМДА Ігор Мірошниченко іна телеканалі «Київ».

За словами депутата, поки вдалося профінансувати проект установки хімічних фільтрів. Сьогодні на заводі «Енергія» встановлене експериментальне обладнання в тестовому режимі. І тепер належить визначити найбільш ефективний склад реагентів хімочищення димових газів перед будівництвом повноцінної системи. Сама ж повна реконструкція розрахована на два роки і на неї буде потрібно більше 800 млн грн.

«Сміттєспалювальний завод необхідно реконструювати і він має продовжувати працювати. Тому, що в Києві тисячі тонн сміття виробляються щодня, і все це необхідно десь переробляти і утилізувати. Ми не можемо використовувати і далі полігон в Підгірцях, який вже практично заповнений. Крім того, через такий спосіб утилізації на полігонах ми втрачаємо родючі землі», - сказав Мірошниченко.

Також він розповів, що на заводі «Енергія» на сьогоднішній день вже встановлено 3 з 4 електричних фільтрів, які якісно вловлюють великі частки, які потрапляли раніше при спалюванні сміття в атмосферу. Мірошниченко сподівається, що депутати новообраної Київради все-таки виділять гроші на подальшу реконструкцію.

Нагадаємо, що недавно в Дарницькому районі Києва загорілося сміття на незаконному звалищі площею в 3 тисячі квадратних метрів. Причому це далеко не рідкісний випадок в цьому районі. На думку Мірошниченка, таке відбувається через те, що в нашій країні немає невідворотності покарання за адміністративні порушення. «Той, хто утилізує сміття, де йому заманеться, є злочинцем. Чому у нас з'являються незаконні звалища, які періодично спалахують? Це питання до поліції і Верховної Ради. Необхідно переглянути адміністративний кодекс і значно збільшити штрафи. І це справа поліції - розслідувати і знаходити порушників, а не, наприклад, Кличка», - сказав депутат.

Раніше повідомлялося, що будівництво системи хімічного очищення на сміттєспалювальному заводі «Енергія» триватиме кілька років.