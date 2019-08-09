  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На березі річки на Київщині виявлено снаряд (фото)

    • Розсилка
    Арлилерійський постріл на березі річки - На березі річки на Київщині виявлено снаряд (фото)
    Арлилерійський постріл на березі річки
    Фото: ДСНС

    У Васильківському районі було знайдено артилерійський постріл калібром 88 мм

    У четвер, 8 серпня, о 13:20 до оперативно-диспетчерської служби Васильківського району надійшло повідомлення про виявлення боєприпасу в с. Саливонки на березі річки Протока.

    «Одразу на місце виклику було направлено відповідальну особу Васильківського РВ ГУ ДСНС України у Київській області для проведення ідентифікації виявленого предмету», - інформує пресслужба рятувальників Київщини.

    Як виявилось, знайдено артилерійський постріл калібром 88 мм.

    Читайте також

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    На березі річки на Київщині виявлено снаряд (фото)
    На березі річки на Київщині виявлено снаряд (фото)

    По завершенню робіт фахівці піротехнічної групи знайдений боєприпас знищили на полігоні.

    Читайте також
    ДСНС Київщина боєприпаси річка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ