На березі річки на Київщині виявлено снаряд (фото)
Арлилерійський постріл на березі річки
Фото: ДСНС
У Васильківському районі було знайдено артилерійський постріл калібром 88 мм
У четвер, 8 серпня, о 13:20 до оперативно-диспетчерської служби Васильківського району надійшло повідомлення про виявлення боєприпасу в с. Саливонки на березі річки Протока.
«Одразу на місце виклику було направлено відповідальну особу Васильківського РВ ГУ ДСНС України у Київській області для проведення ідентифікації виявленого предмету», - інформує пресслужба рятувальників Київщини.
Як виявилось, знайдено артилерійський постріл калібром 88 мм.
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