Гранатомет, пістолети, боєприпаси: у населення Київщини вилучено чималий арсенал зброї



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За час операції «Зброя. Вибухівка» було проведено 78 обшуків

Головне управління поліції Київської області підбило підсумки операції «Зброя. Вибухівка». За час проведення профілактичних заходів правоохоронцями було виявлено та вилучено 31 одиницю вогнепальної зброї, 3786 боєприпасів та вибухівки (гранати, патрони, порох та інші боєприпаси). Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Факти незаконного поводження зі зброєю були виявлені практично в усіх районах Київської області.

Зокрема, у Броварському районі вилучили навіть гранатомет, у Києво-Святошинському кулемет, а у Білій Церкві місцевий житель не лише незаконно зберігав вогнепальну зброю, а й сам її переробляв та реалізовував. У ході санкціоновано обшуку в будинку раніше судимого чоловіка знайшли сім пістолетів та патрони до них.

За час операції «Зброя. Вибухівка» було проведено 78 обшуків. Зареєстровано 182 кримінальних провадження та 76 особам повідомлено про підозру, 84 справи направлено до суду за ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).