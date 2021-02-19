Під Києвом молодик украв на пошті пенсійні гроші та підпалив відділення (фото)

Зловмисник підпалив відділення пошти, щоб замести сліди

Пожежа в поштовому відділенні у смт Глеваха, що трапилася 16 лютого, сталася в результаті підпалу. Це встановили правоохоронці спільно з працівниками ДСНС на місці пожежі.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Вогонь пошкодив кімнату, в якій знаходився сейф.

Зі слів керівника пошти, у сейфі знаходились понад 300 тисяч гривень, які були призначені для виплати пенсій та соціальних виплат мешканцям селища Глеваха. На момент огляду він був відкритий та порожній.

Працівники Управління карного розшуку поліції Київщини спільно з оперативниками Фастівського районного управління поліції провели низку розшукових заходів та встановили особу зловмисника. Ним виявився 24-річний місцевий житель, який вже мав проблеми з законом.

Чоловік у скоєному зізнався та надав правдиві покази. За його місцем проживання правоохоронці вилучили речові докази, зокрема викрадені гроші. Також під час обшуки поліцейські знайшли наркотичну речовину канабіс.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри затриманому. Запобіжний захід обере суд.

Після закінчення слідчих дій гроші повернуть законним власникам.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. За скоєне зловмиснику загрожує ув'язнення на строк від п'яти до восьми років.

Як повідомлялося, пожежа в одноповерховій будівлі поштового зв'язку Київської міської дирекції Акціонерного товариства «Укрпошта» у смт Глеваха сталась 16 лютого близько 9 години. Внаслідок пожежі пошкоджені посилки, які знаходились в поштовому відділенні.