У гуртожитку столичного вузу троє студентів зі зброєю пограбували хлопця

Оперативники затримали трьох студентів за розбійний напад на товариша

До київської поліції звернувся студент одного зі столичних вузів та повідомив про те, що став жертвою розбійного нападу у гуртожитку на вулиці Дегтярівській. На місце скоєння злочину прибули екіпаж патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група та оперативні співробітники.

У ході оперативно-розшукових заходів оперативні співробітники встановили особи ймовірних підозрюваних та затримали їх, повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Ми встановили, що до кімнати гуртожитку, де проживав потерпілий, зайшов його знайомий. Потім він вийшов, але згодом повернувся з двома хлопцями та, погрожуючи предметами, схожими на пістолет та ніж, забрали у студента наручний годинник, навушники, а також банківську картку. Крім того, зловмисники змусили хлопця сказати пароль від картки та зняли з неї готівку – близько чотирьох тисяч гривень», – розповів заступник начальника Шевченківського управління поліції Віталій Чернишенко.

Трьох фігурантів – студентів столичних вишів віком від 18 до 22 років – правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Крім того, слідчі вилучили у них речові докази.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

За процесуального керівництва місцевої прокуратури №10 слідчі оголосили фігурантам підозру у скоєнні злочину. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.