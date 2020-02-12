У лікарні Миколаєва побилися діти



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Батьки забіяк написали одне на одного заяви в поліцію

В одній з лікарень Миколаєва сталася бійка між двома дітьми. Про це повідомляє прес-служба місцевої поліції.

Інцидент стався 10 лютого в палаті стаціонарного відділення міської дитячої лікарні між двома пацієнтами 11 і 16 років.

Попередньо зі слів підлітків встановлено, що під час інциденту старший з них обхопив рукою молодшого хлопчика за шию. Той, вивільнившись, у відповідь вдарив опонента в обличчя. Про це хлопці розповіли медперсоналу і батькам.

Також відомо, що із 16-річним юнаком у палату прийшов розбиратися батько другого учасника конфлікту і в присутності інших дітей вдарив неповнолітнього в лице. На захист старшого хлопця приїхала мати. Тому з обох сторін у поліцію надійшли заяви від батьків про заподіяння їхнім дітям тілесних ушкоджень.

Правоохоронці опитали учасників конфлікту, свідків і медиків. За фактом порушено провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження.

Раніше повідомлялося, що в Запоріжжі в аеропорту сталася бійка між туристами і прикордонниками. За словами прикордонників, нетвереза подружня пара вирішила самостійно розвантажити свій багаж, а на зауваження відреагувала агресивно. Втім, самі туристи розповідають зовсім іншу версію інциденту. За словами очевидців, прикордонники самі накинулися на пасажирів і стали бити людей.