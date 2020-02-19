Киянин побив металевою палицею свого тестя (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліція провела слідчі дії у квартирі, де стався конфлікт між родичами Фото: Нацполіція

Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі

У квартирі на вулиці Тампере Дніпровського району Києва побили чоловіка. Повідомлення про це надійшло до поліції від місцевої мешканки, доньки потерпілого. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група, яка провела огляд місця події, та лікарі.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Як розповів тимчасово виконувач обов’язків начальника Дніпровського управління поліції Олег Кулик, до жінки завітав чоловік, із яким вона розлучається, а у цей момент прийшов її батько, та між родичами стався конфлікт.

«Під час словесної перепалки гість схопив металеву палицю та вдарив нею 53-річного чоловіка по голові, а потім втік. Через кілька годин ми розшукали зловмисника та затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», - повідомив правоохоронець.

У квартирі експерти виявили та вилучили речовий доказ та відправили на проведення експертизи.

Потерпілого госпіталізували до медичного закладу із відкритою черепно-мозковою травмою. Наразі його життю нічого не загрожує.

«Затриманому оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченому частиною першою статті 121 Кримінального кодексу України, це – умисне тяжке тілесне ушкодження. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу», – додав Кулик.

Нагадаємо, днями столична поліція затримала 46-річного чоловіка, який підозрюється у вбивстві своєї тещі. Тіло 68-річної жінки з ножовими пораненнями було виявлено у підвальному приміщенні будинку на вулиці Харківське шосе.