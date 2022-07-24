На будівництві в Києві з висоти впав чоловік (фото)
Обставини надзвичайної події встановлюються правоохоронними органами
23 липня на вул. Петропавлівській, 38-Б у Подільському районі столиці чоловік упав з висоти на будівництві. Повідомлення про це надійшло до Служби порятунку 101.
На місце було направлено рятувальників аварійно-рятувального загону спеціального призначення, повідомляє Головне управління ДСНС у Києві..
Інцидент стався на незавершеному будівництві п’ятиповерхового житлового будинку. За попередньою інформацією, чоловік виконував будівельні роботи та з необережності впав з висоти приблизно семи метрів.
Рятувальники підняли чоловіка з цокольного поверху на поверхню за допомогою медичних нош та транспортували його до автомобіля швидкої допомоги.
Травмованого госпіталізовано до лікарні.
Усі обставини надзвичайної події встановлюються правоохоронними органами.