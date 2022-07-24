  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
  4. На будівництві в Києві з висоти впав чоловік (фото)
рус
    Новини

    На будівництві в Києві з висоти впав чоловік (фото)

    Чоловік виконував будівельні роботи та впав з висоти приблизно семи метрів - На будівництві в Києві з висоти впав чоловік (фото)
    Чоловік виконував будівельні роботи та впав з висоти приблизно семи метрів
    фото: ДСНС

    Обставини надзвичайної події встановлюються правоохоронними органами

    23 липня на вул. Петропавлівській, 38-Б у Подільському районі столиці чоловік упав з висоти на будівництві. Повідомлення про це надійшло до Служби порятунку 101.

    На місце було направлено рятувальників аварійно-рятувального загону спеціального призначення, повідомляє Головне управління ДСНС у Києві..

    Інцидент стався на незавершеному будівництві п’ятиповерхового житлового будинку. За попередньою інформацією, чоловік виконував будівельні роботи та з необережності впав з висоти приблизно семи метрів.

    Рятувальники підняли чоловіка з цокольного поверху на поверхню за допомогою медичних нош та транспортували його до автомобіля швидкої допомоги.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    На будівництві в Києві з висоти впав чоловік (фото)
    На будівництві в Києві з висоти впав чоловік (фото)
    На будівництві в Києві з висоти впав чоловік (фото)
    На будівництві в Києві з висоти впав чоловік (фото)
    фото: ДСНС

    Травмованого госпіталізовано до лікарні.

    Усі обставини надзвичайної події встановлюються правоохоронними органами.

    Теги: Київ ДСНС будівництво рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На будівництві в Києві з висоти впав чоловік (фото)