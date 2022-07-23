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    Новини

    Одеса: рятувальники показали, як гасили пожежу після обстрілу порту (фото, відео)

    Рятувальникам після обстрілу порту довелося приборкувати вогонь&nbsp; - Одеса: рятувальники показали, як гасили пожежу після обстрілу порту (фото, відео)
    Рятувальникам після обстрілу порту довелося приборкувати вогонь 
    фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області/Facebook

    Торговий порт Одеси був обстріляний ракетами «Калібр»

    Унаслідок ракетного удару російських окупантів по Одеському морському порту є поранені. Рятувальникам також довелося гасити пожежу.

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    Одеса: рятувальники показали, як гасили пожежу після обстрілу порту (фото, відео)
    Одеса: рятувальники показали, як гасили пожежу після обстрілу порту (фото, відео)
    Одеса: рятувальники показали, як гасили пожежу після обстрілу порту (фото, відео)
    Одеса: рятувальники показали, як гасили пожежу після обстрілу порту (фото, відео)
    Одеса: рятувальники показали, як гасили пожежу після обстрілу порту (фото, відео)
    Одеса: рятувальники показали, як гасили пожежу після обстрілу порту (фото, відео)
    Одеса: рятувальники показали, як гасили пожежу після обстрілу порту (фото, відео)

    Відео боротьби з вогнем Головне управління ДСНС України в Одеській області опублікувало на своїй сторінці у Facebook.

    Нагадаємо, речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що російські загарбники атакували Одеський морський порт і влучили саме туди, де зберігалось зерно.

    Сьогодні, 23 липня, Росія завдала ракетного удару по одеському порту. Пізніше стало відомо, що торговий порт Одеси був обстріляний ракетами «Калібр».

    Теги: росія окупанти ЗСУ ДСНС Одеса війна зерно рятувальники Україна Facebook порт Порту окупація #stoprussia
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    Одеса: рятувальники показали, як гасили пожежу після обстрілу порту (фото, відео)