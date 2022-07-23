Одеса: рятувальники показали, як гасили пожежу після обстрілу порту (фото, відео)

Торговий порт Одеси був обстріляний ракетами «Калібр»

Унаслідок ракетного удару російських окупантів по Одеському морському порту є поранені. Рятувальникам також довелося гасити пожежу.

Відео боротьби з вогнем Головне управління ДСНС України в Одеській області опублікувало на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що російські загарбники атакували Одеський морський порт і влучили саме туди, де зберігалось зерно.

Сьогодні, 23 липня, Росія завдала ракетного удару по одеському порту. Пізніше стало відомо, що торговий порт Одеси був обстріляний ракетами «Калібр».