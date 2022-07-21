Очне навчання. Скільки закладів освіти мають належні укриття

До початку офлайн-навчання сьогодні готові лише 23% освітніх закладів країни

У регіонах створено та діють комісії з оцінки будівель та споруд закладів освіти, які мають проаналізувати можливості їх використання для укриття. Наразі лише 11% закладів освіти мають власні захисні споруди цивільного захисту. Про це повідомив голова ДСНС Сергій Крук на селекторній нараді прем’єра Дениса Шмигаля з керівниками ОДА та ОВА стосовно ситуації з укриттями в закладах освіти напередодні старту нового навчального року в Україні.

«Станом на сьогодні лише 11% закладів освіти мають власні захисні споруди цивільного захисту. Отже, основну частину учасників освітнього процесу планується захищати у найпростіших укриттях, – сказав Крук, додавши, що «з огляду на реалії, до початку офлайн-навчання сьогодні готові лише 23% освітніх закладів країни».

Голова ДСНС також підкреслив, що законодавством України відповідальність за організацію укриттів для населення покладається на місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.

Зі свого боку Службою порятунку розроблено і розміщено на її офіційному веб-сайті Рекомендації щодо організації укриття в закладах освіти, алгоритм дій місцевих органів влади та керівників закладів освіти щодо забезпечення укриття та практичний посібник з цих питань.

Крук наголосив також на необхідності підвищити темпи підготовки закладів освіти та прискорити проведення комісійних обстежень будівель і споруд.

«Сприятиме цьому і рішення Міносвіти та місцевих влад щодо того, які саме заклади освіти та на яких територіях планують працювати у звичному режимі, а які – дистанційно», – сказав очільник ДСНС. Зокрема, це стосується Запорізької, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Донецької, Луганської, частково – Сумської та Чернігівської областей.

Нагадаємо, раніше Міністерство освіти та науки оприлюднило указ про новий навчальний рік. Відповідно до документа, новий навчальний рік розпочнеться 1 вересня і триватиме до 30 червня. Проходитиме він з низкою особливостей з урахуванням воєнного стану.

На селекторній нараді 20 липня Шмигаль заявив, що навчальний рік має розпочатися з 1 вересня в очному режимі там, де це можливо, а захисні споруди цивільного захисту закладів освіти мають бути приведені в готовність до використання за призначенням.