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    Події в Україні

    На Запоріжжі комбайнери підірвались на протитанковій міні

    Водій комбайна разом з помічником були госпіталізовані до медичного закладу з травмами - На Запоріжжі комбайнери підірвались на протитанковій міні
    Водій комбайна разом з помічником були госпіталізовані до медичного закладу з травмами
    фото: ДСНС

    Внаслідок вибуху загорілися посіви

    У Пологівському районі Запоріжжя внаслідок наїзду комбайна на протитанкову міну постраждали двоє людей, їх госпіталізували. Про це інформує Державна служба з надзвичайний ситуацій.

    Зазначається, що в селі Новопавлівка Пологівського району внаслідок наїзду комбайна на протитанкову міну сталося загоряння на площі близько 50 кв.м. Водій комбайна разом з помічником були госпіталізовані до медичного закладу з травмами.

    Пожежу вчасно ліквідували. Таким чином, надзвичайники врятували від вогню 20 га посівів.

    Крім того, за минулу добу піротехніки ДСНС виявили на території населених пунктів області 16 вибухонебезпечних предметів, з яких: дев'ять одиниць касетно-кумулятивно-осколкових елементів, один артилерійський снаряд калібру 152 мм, один артилерійський снаряд калібру 30 мм, один реактивний снаряд, одну бойову частину зенітно-ракетного комплексу С-300, дві одиниці безпечних залишків від реактивного снаряда системи залпового вогню «Ураган» і одну протитанкову гранату.

    Раніше повідомлялося, що проводячи польові роботи на Чернігівщині, тракторист наїхав на вибуховий пристрій.

    Також на Сумщині між селами Басівка і Юнаківка підірвалося на міні авто з двома цивільними людьми.

    14 липня в лісах Народицького спеціалізованого лісового господарства Житомирської області на міні підірвався автомобіль лісівників.

    До слова, триває 147-ма доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Українські воїни знову успішно відбили штурмові дії ворога в районі Богородичного. Штурмові дії в районах Григорівки та Спірного також закінчились для ворога втратами та відступом

    Теги: Запоріжжя росія окупанти ДСНС війна Україна окупація #stoprussia
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    На Запоріжжі комбайнери підірвались на протитанковій міні