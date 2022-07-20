На Запоріжжі комбайнери підірвались на протитанковій міні

Водій комбайна разом з помічником були госпіталізовані до медичного закладу з травмами

Водій комбайна разом з помічником були госпіталізовані до медичного закладу з травмами

Внаслідок вибуху загорілися посіви

У Пологівському районі Запоріжжя внаслідок наїзду комбайна на протитанкову міну постраждали двоє людей, їх госпіталізували. Про це інформує Державна служба з надзвичайний ситуацій.

Зазначається, що в селі Новопавлівка Пологівського району внаслідок наїзду комбайна на протитанкову міну сталося загоряння на площі близько 50 кв.м. Водій комбайна разом з помічником були госпіталізовані до медичного закладу з травмами.

Пожежу вчасно ліквідували. Таким чином, надзвичайники врятували від вогню 20 га посівів.

Крім того, за минулу добу піротехніки ДСНС виявили на території населених пунктів області 16 вибухонебезпечних предметів, з яких: дев'ять одиниць касетно-кумулятивно-осколкових елементів, один артилерійський снаряд калібру 152 мм, один артилерійський снаряд калібру 30 мм, один реактивний снаряд, одну бойову частину зенітно-ракетного комплексу С-300, дві одиниці безпечних залишків від реактивного снаряда системи залпового вогню «Ураган» і одну протитанкову гранату.

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