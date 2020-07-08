На Центральному вокзалі у Києві з’являться вимірювачі температури обличчя



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Дві системи будуть встановлені на Центральному залізничному вокзалі столиці та одна — на Південному

«Укрзалізниця» встановить на Центральному та на Південному вокзалах в Києві інфрачервоні системи скринінгу температури обличчя.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Укрзалізниця» встановить на вокзалах станції Київ-Пасажирський сучасні інфрачервоні системи скринінгу температури обличчя. Вони дозволяють вимірювати температуру зі швидкістю до 120 відвідувачів за хвилину», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дві системи будуть встановлені на Центральному вокзалі столиці та одна — на Південному.

«Системи автоматичного скринінгу температури дозволять швидко виміряти температуру, не створюючи скупчення людей на входах до вокзалів. Це значно зменшить ймовірність поширення інфекційних захворювань та допоможе швидко виявити потенційно хворих», — зазначив виконувач обов’язків голови правління компанії Іван Юрик.

Він додав, що пасажирів з підозрою на інфікування не допускатимуть на об’єкт — охорона їм рекомендуватиме звернутися до медпункту вокзалу.

Крім того, нові системи здатні вимірювати одночасно температуру людей, які перебувають один від одного на соціальній дистанції — від 1 до 5 м.

Наразі «Укрзалізниця» закуповує це обладнання через систему Prozorro. Першу таку систему планують встановити вже у найближчі тижні.

Інфрачервона система контролю температури обличчя поєднує в собі технологію інфрачервоної теплової візуалізації та технологію видимого оптичного зображення в одне ціле для реалізації безконтактного вимірювання температури в режимі реального часу та скринінгу в місцях великого скупчення людей.

Такі системи широко використовуються в громадських місцях із великою кількістю людей: аеропорти, вокзали, метро, автобусні зупинки, порти, школи, лікарні, готелі, будівлі, супермаркети тощо.