До мережі «Укрзалізниці» приєднаються об’єкти «зеленої» енергетики нова енергія



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«Укрзалізниця» планує у 2020-2024 роках побудувати 12,4 км ліній електропередач

Загальна потужність залучених об’єктів складе 354 МВт

«Укрзалізниця» видала технічні умови для приєднання до її мереж об’єктів відновлюваної енергетики загальною потужністю 354,3 МВт. Про це йдеться у проекті програми розвитку електромережі транспортної компанії на 2020-2024 роки, передає expro.com.ua.

«Встановлена потужність електроустановок виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії, які мають бути приєднані до системи розподілу відповідно до виданих ТУ складає 354,265 МВт», - зазначається у проекті.

У проекті програми зазначається, що «Укрзалізниця» планує у 2020-2024 роках провести реконструкцію 118 підстанцій напругою 110 кВ (150 кВ), 37 підстанцій напругою 35 кВ, побудувати 12,4 км ліній електропередач напругою 150 кВ та виконати інші роботи.