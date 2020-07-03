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    Працівники залізничної станції в Києві розікрали 74 тонни пального

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    Працівники локомотивного депо станції &laquo;Дарниця&raquo; зливали&nbsp;дизельне пальне з тепловозів - Працівники залізничної станції в Києві розікрали 74 тонни пального
    Працівники локомотивного депо станції «Дарниця» зливали дизельне пальне з тепловозів

    Викрадене дизельне пальне у подальшому реалізовувалось стороннім особам

    Правоохоронцями повідомлено про підозру шести працівникам локомотивного депо станції «Дарниця» Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» в організації схеми розкрадання паливно-мастильних матеріалів для тепловозів.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

    Згідно з матеріалами слідства, у період 2016-2017 років співробітники локомотивного депо, діючи у змові, за допомогою спеціального обладнання зливали дизельне пальне з тепловозів у підготовлені ємності.

    Створюючи видимість економії паливно-мастильних матеріалів, учасники схеми щоразу зливали дизель в об’ємі не менше 100 літрів, а загалом за вказаний період розікрали близько 74 тонн пального. Збитки складають понад мільйон гривень.

    Викрадене дизельне пальне у подальшому реалізовувалось стороннім особам за цінами, значно нижче ринкових.

    Слідство у кримінальному провадженні триває, перевіряється причетність до вчинення злочину інших осіб.

    Досудове розслідування здійснюється слідчими Голосіївського управління поліції ГУ Нацполіції у Києві.

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