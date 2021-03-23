На час карантину столичний зоопарк знижує ціни на квитки

Під час карантину доступ до ряду павільйонів буде обмежено

В зоопарку залишиться доступ до зовнішніх вольєрів, але буде закрито вхід до павільйонів

Попри карантин, кияни можуть відвідати столичний зоопарк. І навіть за нижчою ціною, ніж раніше. Про це розповіли на телеканалі «Київ».

За словами головної зоологині київського зоопарку Марини Шквирі, сьогодні тут можна погуляти територією, побачити всіх тварин, яких тримають в зовнішніх вольєрах. Тобто тих, яким підходять місцеві кліматичні умови. Можна подивитись на тигрів, левів, якщо не буде дуже холодно, бізонів, зубрів. З приматів – сіамангів за склом у новому вольєрі.

На жаль, зараз не можливо побачити значну частину приматів та екзотичних птахів, тому що павільйони «Пустеля», «Приматник», «Пташник» закриті.

Цікаво, що в минулі вихідні не поменшало відвідувачів у зоопарку. «На нас більше впливає погода. Якщо тепло і сонячно, люди приходять. Тому що парк сам по собі класний і тут є де погуляти», – розповіла головна зоологиня парку. При цьому трішки подешевшали квитки – через те, що частина павільйонів закрита. Тепер вхід коштує 60 грн. Дітям до п’яти років – безкоштовно.

Також Марина Шквиря розповіла, що горила Тоні, якому викликали нещодавно спеціалістів з Берліну, почувається добре. Наразі він також знаходиться у закритому павільйоні.

За місяць-два в київському зоопарку очікують на бебі-бум. А з нових тварин тут не так давно з’явився велетенський алігатор довжиною більше двох метрів, якого також можна буде побачити після закінчення карантину.

Нагадаємо, що раніше в режимі парку Київський зоопарк працював під час січневого локдауну.