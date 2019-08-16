Новий вхід та універсальний вольєр. Як виглядатиме оновлений столичний зоопарк

Київський зоопарк повинен стати одним з найкращих зоопарків Європи!

Друзі! Скоро столичний зоопарк постане перед гостями в оновленому форматі. Роботи з реконструкції зоопарку тривають. Відвідувачі вже могли оцінити оновлені озера біля входу з боку проспекту Перемоги, місток між озерами та альтанку над водою, павільйон для пеліканів, оглядовий амфітеатр.

Наразі будівельники працюють, аби невдовзі презентувати гостям зоопарку новий вхід, з підземним океанаріумом поруч, зводять універсальний вольєр для тварин і птахів та приматник. Новий вхід, до речі, буде на розі проспекту Перемоги та вулиці Зоологічної.

Уже встановили скульптуру «Жирафа» заввишки 15 метрів, яку добре видно з проспекту Перемоги. Будуть на площі перед новим входом і відомі скульптури «Зубр» та «Леви» - замість старих виготовляють нових звірів.

Потрапити у зоопарк через новий вхід можна буде вже в вересні. Будівництво універсального вольєру плануємо завершити до кінця цього року. А приматник - влітку наступного.

Ми хочемо оновити формат зоопарку – створити максимально наближені до природніх умови утримання для тварин. Щоб у столичному зоопарку не було кліток, а був відкритий простір. Для цього використовуємо досвід наших європейських колег з Німеччини, Франції, Швейцарії.

Переконаний, київський зоопарк повинен стати одним з найкращих зоопарків Європи!

Джерело: kiev.klichko.org

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