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    Думки вголос

    Новий вхід та універсальний вольєр. Як виглядатиме оновлений столичний зоопарк

    • Віталій Кличко

      Мер Києва

    • Розсилка
    Новий вхід та універсальний вольєр. Як виглядатиме оновлений столичний зоопарк

    Київський зоопарк повинен стати одним з найкращих зоопарків Європи!

    Друзі! Скоро столичний зоопарк постане перед гостями в оновленому форматі. Роботи з реконструкції зоопарку тривають. Відвідувачі вже могли оцінити оновлені озера біля входу з боку проспекту Перемоги, місток між озерами та альтанку над водою, павільйон для пеліканів, оглядовий амфітеатр.

    Наразі будівельники працюють, аби невдовзі презентувати гостям зоопарку новий вхід, з підземним океанаріумом поруч, зводять універсальний вольєр для тварин і птахів та приматник. Новий вхід, до речі, буде на розі проспекту Перемоги та вулиці Зоологічної. 

    Уже встановили скульптуру «Жирафа» заввишки 15 метрів, яку добре видно з проспекту Перемоги. Будуть на площі перед новим входом і відомі скульптури «Зубр» та «Леви» - замість старих виготовляють нових звірів.

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    Новий вхід та універсальний вольєр. Як виглядатиме оновлений столичний зоопарк
    Новий вхід та універсальний вольєр. Як виглядатиме оновлений столичний зоопарк
    Новий вхід та універсальний вольєр. Як виглядатиме оновлений столичний зоопарк
    Новий вхід та універсальний вольєр. Як виглядатиме оновлений столичний зоопарк
    Новий вхід та універсальний вольєр. Як виглядатиме оновлений столичний зоопарк
    Новий вхід та універсальний вольєр. Як виглядатиме оновлений столичний зоопарк
    Новий вхід та універсальний вольєр. Як виглядатиме оновлений столичний зоопарк
    Новий вхід та універсальний вольєр. Як виглядатиме оновлений столичний зоопарк
    Новий вхід та універсальний вольєр. Як виглядатиме оновлений столичний зоопарк
    Новий вхід та універсальний вольєр. Як виглядатиме оновлений столичний зоопарк
    Новий вхід та універсальний вольєр. Як виглядатиме оновлений столичний зоопарк
    Новий вхід та універсальний вольєр. Як виглядатиме оновлений столичний зоопарк
    Новий вхід та універсальний вольєр. Як виглядатиме оновлений столичний зоопарк

    Потрапити у зоопарк через новий вхід можна буде вже в вересні. Будівництво універсального вольєру плануємо завершити до кінця цього року. А приматник - влітку наступного.

    Ми хочемо оновити формат зоопарку – створити максимально наближені до природніх умови утримання для тварин. Щоб у столичному зоопарку не було кліток, а був відкритий простір. Для цього використовуємо досвід наших європейських колег з Німеччини, Франції, Швейцарії.

    Переконаний, київський зоопарк повинен стати одним з найкращих зоопарків Європи!

    Джерело: kiev.klichko.org

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Київ зоопарк
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