Під час локдауну київський зоопарк заманює відвідувачів дешевими квитками

Наразі КиївЗоо працює в режимі парку

На час січневого локдауну київський зоопарк працюватиме в режимі парку та знизить ціни на вхідні квитки. Про це повідомив в. о. першого заступника голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський.

«На час локдауну для всіх відвідувачів введено єдиний знижений тариф – 50 грн. Діти до 5 років – безкоштовно. Так, кияни та гості міста зможуть безпечно та бюджетно провести час на свіжому повітрі. А нова вхідна група та сучасний паркінг нададуть додаткового комфорту», – розповів Валентин Мондриївський.

У зоопарку зазначають, що через карантинні обмеження доступ до зимових приміщень із екзотичними теплолюбними тваринами обмежено, через скло можна поспостерігати за сім’єю мавпочок-сіамангів, купанням пеліканів та порханнями червоних і чорних ібісів у зимовому саду. Поміж оленів, коней Пржевальського, зубрів та бізонів можна побачити диких кабанів, вовків та пухнастих рисей, а також тигрів та левів. Окрім того, зоопарк став місцем комфортної зимівлі і для диких водоплавних птахів: зграй перелітних качок, гусей та лебедів.

«Наразі КиївЗоо працює в режимі парку, де можна не тільки неквапливо прогулятися затишними алеями старого дендропарку, а й побачити тварин помірного клімату у своїх відкритих вольєрах», – додав Мондриївський.

У київському зоопарку з нетерпінням чекають відвідувачів щодня без вихідних із 09:00 до 16:00.

Як повідомлялося, попри важкі випробування 2020 року Київський зоопарк продовжує розвиватись. Наразі розпочато другу та третю черги реконструкції. Серед приємних новин зоопарку – велика кількість малечі, що з’явилася на світ саме цього року.