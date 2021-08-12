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    На даху будинку у Вишгороді підлітки влаштували екстремальні розваги (відео)

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    Підлітки залазили на пожежну драбину та влаштовували трюки - На даху будинку у Вишгороді підлітки влаштували екстремальні розваги (відео)
    Підлітки залазили на пожежну драбину та влаштовували трюки
    Фото: Євгеній Дьомін/Facebook

    Небезпечні розваги підлітків помітили мешканці сусіднього будинку

    На даху багатоповерхівки на вул. Шолуденка, 7 у Вишгороді двоє підлітків каталися на скейтах. Такі екстремальні розваги помітили мешканці сусіднього будинку. Фото та відео оприлюднено на Facebook-сторінці спільноти «Вишгород Вышгород Vyshgorod Uptown Вишгородський район Київщина».

    Крім того, підлітки залазили на пожежну драбину та влаштовували трюки, стрибаючи з витяжної труби.

    Очевидець таких розваг повідомив про це до поліції.

    Як повідомлялося, у Києві 17-річний хлопець вчиняв домашнє насильство стосовно своєї з бабусі, а коли на виклик приїхала поліція, стрибнув з восьмого поверху будинку.

    Теги: Національна поліція України діти Київщина
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    На даху будинку у Вишгороді підлітки влаштували екстремальні розваги (відео)