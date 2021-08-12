На даху будинку у Вишгороді підлітки влаштували екстремальні розваги (відео)
Небезпечні розваги підлітків помітили мешканці сусіднього будинку
На даху багатоповерхівки на вул. Шолуденка, 7 у Вишгороді двоє підлітків каталися на скейтах. Такі екстремальні розваги помітили мешканці сусіднього будинку. Фото та відео оприлюднено на Facebook-сторінці спільноти «Вишгород Вышгород Vyshgorod Uptown Вишгородський район Київщина».
Крім того, підлітки залазили на пожежну драбину та влаштовували трюки, стрибаючи з витяжної труби.
Очевидець таких розваг повідомив про це до поліції.
Як повідомлялося, у Києві 17-річний хлопець вчиняв домашнє насильство стосовно своєї з бабусі, а коли на виклик приїхала поліція, стрибнув з восьмого поверху будинку.