На даху будинку у Вишгороді підлітки влаштували екстремальні розваги (відео)

Підлітки залазили на пожежну драбину та влаштовували трюки

Небезпечні розваги підлітків помітили мешканці сусіднього будинку

На даху багатоповерхівки на вул. Шолуденка, 7 у Вишгороді двоє підлітків каталися на скейтах. Такі екстремальні розваги помітили мешканці сусіднього будинку. Фото та відео оприлюднено на Facebook-сторінці спільноти «Вишгород Вышгород Vyshgorod Uptown Вишгородський район Київщина».

Крім того, підлітки залазили на пожежну драбину та влаштовували трюки, стрибаючи з витяжної труби.

Очевидець таких розваг повідомив про це до поліції.

Як повідомлялося, у Києві 17-річний хлопець вчиняв домашнє насильство стосовно своєї з бабусі, а коли на виклик приїхала поліція, стрибнув з восьмого поверху будинку.