У Києві обвинувачений у насильстві юнак вистрибнув із восьмого поверху

Хлопець стрибнув із вікна, коли на виклик про домашнє насильство прибула поліція

У Києві 17-річний хлопець вчиняв домашнє насильство стосовно своєї з бабусі, а коли на виклик приїхала поліція, стрибнув з восьмого поверху будинку. Про це повідомила ТСН пресофіцерка Дніпровського управління поліції Києва Діана Панасюк.

«Такий випадок дійсно зафіксований у Дніпровському районі. Хлопець, 2003 року народження, стрибнув з вікна восьмого поверху саме в той момент, коли на виклик про домашнє насильство стосовно його бабусі приїхала поліція», – розповіла пресофіцерка.

Панасюк уточнила, що хлопець живий і нині перебуває в реанімації у важкому стані.

«Правову кваліфікацію події ще не надано, оскільки поліція з'ясовує усі обставини трагедії», – додала вона.

Раніше Оболонський районний суд узяв під варту 26-річного киянина, який систематично вчиняв домашнє насильство відносно своєї 72-річної бабусі.

Слідство встановило, що підозрюваний, протягом останнього року умисно, систематично словесно ображав нецензурними висловлюваннями свою бабусю, залякував, принижував, вимагав грошові кошти та продукти харчування.

Щоб зробити життя бабусі нестерпним, чоловік оселився у загальному коридорі будинку біля її квартири, позбавляв її можливості виходити з квартири, погрожував фізичною розправою. Побоюючись за своє життя, а також за життя своєї доньки та неповнолітнього внука, потерпіла була змушена віддавати кривднику останні кошти та готувати йому їжу.