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    Під Києвом злодій вдерся в автівку із залишеною без нагляду дитиною і пограбував

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    Поліція оперативно затримала грабіжника - Під Києвом злодій вдерся в автівку із залишеною без нагляду дитиною і пограбував
    Поліція оперативно затримала грабіжника
    Фото: Андрій Нєбитов/Facebook

    Грабіжник працював на будівництві, а у вільний час промишляв злочинами

    11 серпня у місті Вишневе, що під Києвом, грабіжник викрав телефон із рук дитини, яку батьки залишили без нагляду в автомобілі. Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Facebook.

    «Вранці 11 серпня жителі однієї із новобудов залишили 8-річну доньку в салоні автівки, лишили із телефоном, а самі пішли по забуті вдома речі. Грабіжнику вистачило кількох хвилин, аби змусити дитину відкрити авто та вирвати з її рук телефон», – розповів він.

    Перелякані батьки спробували зарадити ситуації.

    На сусідній вулиці знаходились працівники карного розшуку поліції Київщини, які «на гарячому» затримали грабіжника.

    Як з’ясувалось, 54-річний уродженець Горлівки працював в околицях Вишневого на будівництві, а у вільний час промишляв злочинами. Того ранку він банально скористався ситуацією і пограбував дівчинку.

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    Під Києвом злодій вдерся в автівку із залишеною без нагляду дитиною і пограбував
    Під Києвом злодій вдерся в автівку із залишеною без нагляду дитиною і пограбував
    Фото: Андрій Нєбитов/Facebook

    Правоохоронці арештували грабіжника та повідомили йому про підозру.

    Нєбитов закликав батьків не залишати малолітніх дітей без нагляду, тим більше із цінними речами.

    Теги: Національна поліція України кримінал діти Київщина пограбування батьки
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    Під Києвом злодій вдерся в автівку із залишеною без нагляду дитиною і пограбував