Під Києвом злодій вдерся в автівку із залишеною без нагляду дитиною і пограбував

Грабіжник працював на будівництві, а у вільний час промишляв злочинами

11 серпня у місті Вишневе, що під Києвом, грабіжник викрав телефон із рук дитини, яку батьки залишили без нагляду в автомобілі. Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Facebook.

«Вранці 11 серпня жителі однієї із новобудов залишили 8-річну доньку в салоні автівки, лишили із телефоном, а самі пішли по забуті вдома речі. Грабіжнику вистачило кількох хвилин, аби змусити дитину відкрити авто та вирвати з її рук телефон», – розповів він.

Перелякані батьки спробували зарадити ситуації.

На сусідній вулиці знаходились працівники карного розшуку поліції Київщини, які «на гарячому» затримали грабіжника.

Як з’ясувалось, 54-річний уродженець Горлівки працював в околицях Вишневого на будівництві, а у вільний час промишляв злочинами. Того ранку він банально скористався ситуацією і пограбував дівчинку.

Правоохоронці арештували грабіжника та повідомили йому про підозру.

Нєбитов закликав батьків не залишати малолітніх дітей без нагляду, тим більше із цінними речами.