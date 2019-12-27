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    Новини

    На Дарницькій площі у Києві горіла церква (фото, відео)

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    Вогнеборці локалізували на площі 70 кв. м - На Дарницькій площі у Києві горіла церква (фото, відео)
    Вогнеборці локалізували на площі 70 кв. м
    Фото: ДСНС

    До ліквідації пожежі було залучено 20 вогнеборців

    Сьогодні, 27 грудня, сталася пожежа у капличці на вул. Празькій, 4/3 поблизу Дарницької площі у Дніпровському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 14:30.

    На місце події було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю на місце виклику було встановлено, що у невеличкій капличці виникла пожежа, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

    О 14:59 пожежу вогнеборці локалізували на площі 70 кв. м, а о 15:04 - ліквідували.

    На місці події працювало 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу Київського гарнізону. 

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    На Дарницькій площі у Києві горіла церква (фото, відео)
    На Дарницькій площі у Києві горіла церква (фото, відео)

    Загиблих та травмованих немає.

    Причина виникнення пожежі з’ясовується.

    Як повідомлялося,  у ніч на 26 грудня на проспекті Романа Шухевича у Дніпровському районі столиці сталася пожежа у будівлі шиномонтажу.

    пожежа церква Київ ДСНС рятувальники
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