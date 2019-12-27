На Дарницькій площі у Києві горіла церква (фото, відео)
До ліквідації пожежі було залучено 20 вогнеборців
Сьогодні, 27 грудня, сталася пожежа у капличці на вул. Празькій, 4/3 поблизу Дарницької площі у Дніпровському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 14:30.
На місце події було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю на місце виклику було встановлено, що у невеличкій капличці виникла пожежа, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.
О 14:59 пожежу вогнеборці локалізували на площі 70 кв. м, а о 15:04 - ліквідували.
На місці події працювало 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу Київського гарнізону.
Загиблих та травмованих немає.
Причина виникнення пожежі з’ясовується.
Як повідомлялося, у ніч на 26 грудня на проспекті Романа Шухевича у Дніпровському районі столиці сталася пожежа у будівлі шиномонтажу.