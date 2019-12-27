На Дарницькій площі у Києві горіла церква (фото, відео)



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Вогнеборці локалізували на площі 70 кв. м Фото: ДСНС

До ліквідації пожежі було залучено 20 вогнеборців

Сьогодні, 27 грудня, сталася пожежа у капличці на вул. Празькій, 4/3 поблизу Дарницької площі у Дніпровському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 14:30.

На місце події було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю на місце виклику було встановлено, що у невеличкій капличці виникла пожежа, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

О 14:59 пожежу вогнеборці локалізували на площі 70 кв. м, а о 15:04 - ліквідували.

На місці події працювало 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу Київського гарнізону.

Загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі з’ясовується.

Як повідомлялося, у ніч на 26 грудня на проспекті Романа Шухевича у Дніпровському районі столиці сталася пожежа у будівлі шиномонтажу.