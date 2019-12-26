  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На проспекті Шухевича вночі згорів шиномонтаж

    • Розсилка
    Вогонь пошкодив будівлю шиномонтажу та обладнання - На проспекті Шухевича вночі згорів шиномонтаж
    Вогонь пошкодив будівлю шиномонтажу та обладнання
    Фото: ДСНС

    Загорання сталося в одноповерховій будівлі шиномонтажу

    У четвер, 26 грудня, на проспекті Романа Шухевича у Дніпровському районі столиці сталася пожежа. Інформація про загорання надійшла до Служби порятунку 101 о 3:23.

    На місце виклику прибули рятувальники 43-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що займання виникло на узбіччі проїжджої частини дороги в 1-поверховій металевій будівлі шиномонтажу. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    О 3:59 бійці локалізували пожежу та о 4:04 – ліквідували.

    Внаслідок загоряння пошкоджено пластикову обшивку та пінопластові плити на площі 15 кв. м, електрообладнання, особисті речі, меблі, шини, закопчено стіни та стелю шиномонтажу.

    На місці події було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 13 чоловік особового складу.

    Причина займання наразі встановлюється.

    Під час пожежі ніхто не постраждав.

    Як повідомлялося, 25 грудня поруч із Південним мостом загорілися будиночки «а-ля сауни».

    24 грудня сталася пожежа в адміністративній будівлі на пр. Перемоги, 67 у Святошинському районі столиці.  

    пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ