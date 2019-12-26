На проспекті Шухевича вночі згорів шиномонтаж



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вогонь пошкодив будівлю шиномонтажу та обладнання Фото: ДСНС

Загорання сталося в одноповерховій будівлі шиномонтажу

У четвер, 26 грудня, на проспекті Романа Шухевича у Дніпровському районі столиці сталася пожежа. Інформація про загорання надійшла до Служби порятунку 101 о 3:23.

На місце виклику прибули рятувальники 43-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що займання виникло на узбіччі проїжджої частини дороги в 1-поверховій металевій будівлі шиномонтажу. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

О 3:59 бійці локалізували пожежу та о 4:04 – ліквідували.

Внаслідок загоряння пошкоджено пластикову обшивку та пінопластові плити на площі 15 кв. м, електрообладнання, особисті речі, меблі, шини, закопчено стіни та стелю шиномонтажу.

На місці події було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 13 чоловік особового складу.

Причина займання наразі встановлюється.

Під час пожежі ніхто не постраждав.

Як повідомлялося, 25 грудня поруч із Південним мостом загорілися будиночки «а-ля сауни».

24 грудня сталася пожежа в адміністративній будівлі на пр. Перемоги, 67 у Святошинському районі столиці.