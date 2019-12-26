  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Київщині згорів гараж (фото)

    • Розсилка
    До ліквідації пожежі залучалися шість вогнеборців - На Київщині згорів гараж (фото)
    До ліквідації пожежі залучалися шість вогнеборців
    Фото: ДСНС

    Під час пожежі автомобіль отримав пошкодження

    У середу, 25 грудня, у с. Медвин Богуславського району сталася пожежа у приватному гаражі. Повідомлення про займання надійшло на пункт зв’язку 13-Державної пожежно-рятувальної частини м. Богуслав о 12:26.

    На місце події було направлено рятувальників 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Богуслав. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Пожежу було локалізовано о 13:02 та о 13:45 – ліквідовано.

    Загалом до ліквідації загоряння залучалося 6 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки.

    Причина пожежі встановлюється.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    На Київщині згорів гараж (фото)
    На Київщині згорів гараж (фото)

    Як повідомлялося,  у ніч на 26 грудня на проспекті Романа Шухевича у Дніпровському районі столиці сталася пожежа у будівлі шиномонтажу.

    пожежа ДСНС Київщина автомобіль рятувальники гараж
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ