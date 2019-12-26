На Київщині згорів гараж (фото)



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До ліквідації пожежі залучалися шість вогнеборців Фото: ДСНС

Під час пожежі автомобіль отримав пошкодження

У середу, 25 грудня, у с. Медвин Богуславського району сталася пожежа у приватному гаражі. Повідомлення про займання надійшло на пункт зв’язку 13-Державної пожежно-рятувальної частини м. Богуслав о 12:26.

На місце події було направлено рятувальників 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Богуслав. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Пожежу було локалізовано о 13:02 та о 13:45 – ліквідовано.

Загалом до ліквідації загоряння залучалося 6 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки.

Причина пожежі встановлюється.

Як повідомлялося, у ніч на 26 грудня на проспекті Романа Шухевича у Дніпровському районі столиці сталася пожежа у будівлі шиномонтажу.