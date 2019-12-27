Новорічні пожежі розпочалися: у квартирі в Києві горіла ялинка



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У кімнаті на ялинці у гірлянді сталося коротке замкнення електропроводів з послідуючим горінням Фото ілюстративне

Внаслідок пожежі ялинка згоріли повністю

У четвер, 26 грудня, до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла у 15-поверховому житловому будинку на вул. Срібнокільській, 8 у Дарницькому районі столиці.

На місце події прибули рятувальники 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що займання виникло в одній із квартир на 14-му поверсі. Провівши розвідку, бійці виявили, що в кімнаті на ялинці у гірлянді сталося коротке замкнення електропроводів з послідуючим горінням. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Вже за 15 хвилин з моменту виклику рятувальники ліквідували займання.

Внаслідок пожежі гірлянда та ялинка згоріли повністю, пошкоджено особисті речі, меблі та вікно, закопчено стіни та стелю кімнати.

Жертв та постраждалих немає.

Головне управління ДСНС України у Києві звертається до мешканців міста з проханням дотримуватись правил пожежної безпеки під час встановлення та прикрашання ялинки. Рятувальники нагадують, що гірлянди потрібно купувати лише ліцензійного виготовлення. Також обов’язково слід перевіряти справність електричного проводу та його ізоляцію. Не слід прикрашати ялинку легкозаймистими іграшками і прикрасами.

Як повідомлялося, у ніч на 26 грудня на проспекті Романа Шухевича у Дніпровському районі столиці сталася пожежа у будівлі шиномонтажу.