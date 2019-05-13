На день обмежено рух транспорту на одній із вулиць в центрі Києва
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На Златоустівській ведуться ремонтні роботи
У понеділок, 13 травня, обмежено рух транспорту на вулиці Златоустівській у Шевченківському районі Києва. Про це повідомляє прес-служба комунальної корпорації «Київавтодор».
«З 09.00 год до 17.00 год у зв’язку з виконанням ремонтних робіт на вул. Златоустівській на ділянці від вул. Павлівської до вул. Річної буде частково обмежено рух транспорту», - йдеться в повідомленні.
«Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.
Як повідомлялося, у Києві тривають ремонтні роботи на мостах та шляхопроводах.
Зокрема, безперервно тривають роботи з капітального ремонту 6-ти деформаційних швів на Південному мостовому переході.
У «Київавтодорі» повідомили, що до кінця травня планується відкрити рух транспорту по мосту Метро через Русанівську протоку в напрямку центру міста, а вже до кінця серпня поточного року завершити всі ремонтні роботи на проїжджій частині мосту у двох напрямках.