На день обмежено рух транспорту на одній із вулиць в центрі Києва



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На Златоустівській ведуться ремонтні роботи

У понеділок, 13 травня, обмежено рух транспорту на вулиці Златоустівській у Шевченківському районі Києва. Про це повідомляє прес-служба комунальної корпорації «Київавтодор».

«З 09.00 год до 17.00 год у зв’язку з виконанням ремонтних робіт на вул. Златоустівській на ділянці від вул. Павлівської до вул. Річної буде частково обмежено рух транспорту», - йдеться в повідомленні.

«Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

Як повідомлялося, у Києві тривають ремонтні роботи на мостах та шляхопроводах.

Зокрема, безперервно тривають роботи з капітального ремонту 6-ти деформаційних швів на Південному мостовому переході.

У «Київавтодорі» повідомили, що до кінця травня планується відкрити рух транспорту по мосту Метро через Русанівську протоку в напрямку центру міста, а вже до кінця серпня поточного року завершити всі ремонтні роботи на проїжджій частині мосту у двох напрямках.