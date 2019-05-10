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    Ремонт двох столичних мостів: дорожники показали, як ідуть роботи (фото)

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    Ремонт деформаційних швів на естакаді Південного мостового переходу - Ремонт двох столичних мостів: дорожники показали, як ідуть роботи (фото)
    Ремонт деформаційних швів на естакаді Південного мостового переходу
    Фото: Київавтодор

    Роботи на мосту Метро через Русанівську протоку і на Південному мосту не припиняються ні на день

    У Києві безперервно тривають ремонтні роботи на Південному мостовому переході. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    «У режимі 24/7 тривають роботи з капітального ремонту 6-ти деформаційних швів на естакаді Південного мостового переходу. Автодорівці вже завершили розбирання конструкцій всіх 6-ти швів. Наразі змонтовано 3 нові конструкції деформаційних швів і проводяться роботи з їх армування. Інші 3 деформаційні шви знаходяться у стадії монтажу», - розповіли дорожники.

    Крім того, продовжуються ремонтні роботи на мосту Метро через Русанівську протоку. Автодорівці запевняють, що роботи не припиняються ні на день. Тут дорожники проводять роботи з влаштування бортового каменю, монтажу і армування деформаційних швів, ремонту прогонових будов тощо.

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    Ремонт двох столичних мостів: дорожники показали, як ідуть роботи (фото)
    Ремонт двох столичних мостів: дорожники показали, як ідуть роботи (фото)
    Ремонт двох столичних мостів: дорожники показали, як ідуть роботи (фото)
    Ремонт двох столичних мостів: дорожники показали, як ідуть роботи (фото)
    Ремонт двох столичних мостів: дорожники показали, як ідуть роботи (фото)
    Ремонт двох столичних мостів: дорожники показали, як ідуть роботи (фото)
    Ремонт двох столичних мостів: дорожники показали, як ідуть роботи (фото)
    Ремонт двох столичних мостів: дорожники показали, як ідуть роботи (фото)
    Ремонт двох столичних мостів: дорожники показали, як ідуть роботи (фото)
    Ремонт двох столичних мостів: дорожники показали, як ідуть роботи (фото)
    Ремонт двох столичних мостів: дорожники показали, як ідуть роботи (фото)
    Ремонт двох столичних мостів: дорожники показали, як ідуть роботи (фото)
    Фото: Київавтодор

    Як повідомлялося, у Києві тривають ремонтні роботи на мостах та шляхопроводах

    У «Київавтодорі» повідомили, що до кінця травня планується відкрити рух транспорту по мосту Метро через Русанівську протоку в напрямку центру міста, а вже до кінця серпня поточного року завершити всі ремонтні роботи на проїжджій частині мосту у двох напрямках.

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