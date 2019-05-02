Ремонт мостів у Києві: дорожники звітують, що працюють без вихідних (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ремонтні роботи на мосту Фото: Київавтодор

Незважаючи на дощ у вихідні, автодорівці проводили ремонт мостів

У Києві тривають ремонтні роботи на мостах та шляхопроводах. Цей процес складний і багатоетапний, зазначили у прес-службі комунальної корпорації «Київавтодор».

«Незважаючи на дощову прохолодну погоду святкових вихідних, дорожники максимально використали ці дні для проведення на штучних спорудах тих важливих ремонтних робіт, виконання яких можливо як за сухої, теплої погоди, так і за несприятливих погодних умов», - повідомили автодорівці.

У цілодобовому режимі роботи проводилися на ділянках Південного мостового переходу, мосту ім. Є.О. Патона, Північному мосту, мосту через р. Десенка, мосту Метро через Русанівську протоку, шляхопроводі на Харківському шосе через залізничні колії.

Нагадаємо, що сьогодні розпочинаються роботи з ремонту деформаційних швів на естакадному виїзді з вул. Борщагівської на Повітрофлотський шляхопровід та плити проїжджої частини на мосту через р. Десенка.

Як повідомлялося, наразі на двох із п’яти мостів через Дніпро у Києві ведуться ремонтні роботи. Столична влада закликає водіїв до спокою та розуміння і наголошує: часткове перекриття – оптимальне рішення, адже дозволяє пропускати транспортний потік, хоча й менший, ніж зазвичай.