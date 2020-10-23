На Дніпрі в Києві на два тижні закриють навігацію: де і чому



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Навігацію тимчасово заборонять в акваторії Гаванської затоки

З понеділка розпочнеться монтаж прогонових будов заїзду на Подільський мостовий перехід

Із 26 жовтня до 7 листопада 2020 року триватиме монтаж прогонових будов заїзду на Подільський мостовий перехід із вул. Набережно-Хрещатицької у районі вулиць Нижній Вал і Верхній Вал. У зв’язку із роботами навігація водного транспорту в акваторії Гаванської затоки (Київський річковий порт) у ці дні буде заборонена. Про це попереджає комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва».

Монтаж здійснюватимуть із залученням спеціалізованих плавзасобів та із використанням техніки підвищеної вантажопідйомності. Роботи належать до категорії підвищеної небезпеки.

У комунальному підприємстві зазначають, що про закриття навігації в акваторії Гаванського мосту заздалегідь повідомлені Державна служба морського та річкового транспорту України, Верхньодніпровське міжрегіональне управління Державної служби морського та річкового транспорту України та Державна служба України з безпеки на транспорті.

Підприємство просить представників водного транспорту України з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Як повідомлялося, на арочному мосту, який є частиною Подільсько-Воскресенського мостового переходу, вже закінчили монтаж освітлення і тривають роботи з демонтажу тимчасових опор.

Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що до кінця жовтня будівельники опустять арочну конструкцію Подільсько-Воскресенського мосту у проєктне положення.