Дніпро гине! «Київводоканал» просить заборонити пральні порошки з фосфатами
До завершення збору підписів під петицією залишився лише три дні
«Київводоканал» створив петицію до президента України з проханням заборонити мийні засоби з фосфатами.
Спеціалісти пояснюють, що через фосфати вода у Дніпрі починає цвісти та стає небезпечною для фауни: «У перенасиченій фосфатами воді синьо-зелені водорості посилено розмножуються (1 грам фосфатів призводить до появи 5–10 кілограмів водоростей) і виділяють небезпечні токсини, які «спалюють» розчинений у воді кисень. У результаті починається масова загибель риби, а вода загниває та цвіте».
У «Київводоканалі» підкреслюють, що небезпечні речовини потрапляють у річку не лише через промислові підприємства й автомийки (які часто без очищення зливають відходи в Дніпро через дощову каналізацію), але й через побутові пральні порошки, у складі яких є фтор.
Наразі петиція про заборону мийних засобів з фосфатами набрала лише 5528 голосів із необхідних 25 тисяч.
За даними Держводагентства, лише за 2019 рік до водних об’єктів України скинуто 5708 тонн фосфатів. Натомість найбільшим «озеленювачем водойм» є Київ: у столиці за минулий рік скинули 1239 тонн фосфатів.
До завершення збору підписів залишився 3 дні. Якщо петиція набере 25 тис. голосів – президент України зобов’язаний буде її розглянути.
Раніше екологи повідомили, що обміління, хімічне забруднення води, збіднення біологічного різноманіття, скиди промислових підприємств та неконтрольований видобуток піску - все це щороку наближає річку Дніпро до екологічного лиха.
До слова, в жовтні 2019 року повідомлялося, що Рада планує встановити обмеження на виробництво і розповсюдження мийних засобів з фосфатами.