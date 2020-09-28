Дніпро гине! «Київводоканал» просить заборонити пральні порошки з фосфатами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Станом на 28 вересня петиція набрала лише 5528 голосів із необхідних 25 тисяч

До завершення збору підписів під петицією залишився лише три дні

«Київводоканал» створив петицію до президента України з проханням заборонити мийні засоби з фосфатами.

Спеціалісти пояснюють, що через фосфати вода у Дніпрі починає цвісти та стає небезпечною для фауни: «У перенасиченій фосфатами воді синьо-зелені водорості посилено розмножуються (1 грам фосфатів призводить до появи 5–10 кілограмів водоростей) і виділяють небезпечні токсини, які «спалюють» розчинений у воді кисень. У результаті починається масова загибель риби, а вода загниває та цвіте».

У «Київводоканалі» підкреслюють, що небезпечні речовини потрапляють у річку не лише через промислові підприємства й автомийки (які часто без очищення зливають відходи в Дніпро через дощову каналізацію), але й через побутові пральні порошки, у складі яких є фтор.

Наразі петиція про заборону мийних засобів з фосфатами набрала лише 5528 голосів із необхідних 25 тисяч.

За даними Держводагентства, лише за 2019 рік до водних об’єктів України скинуто 5708 тонн фосфатів. Натомість найбільшим «озеленювачем водойм» є Київ: у столиці за минулий рік скинули 1239 тонн фосфатів.

До завершення збору підписів залишився 3 дні. Якщо петиція набере 25 тис. голосів – президент України зобов’язаний буде її розглянути.

Раніше екологи повідомили, що обміління, хімічне забруднення води, збіднення біологічного різноманіття, скиди промислових підприємств та неконтрольований видобуток піску - все це щороку наближає річку Дніпро до екологічного лиха.

До слова, в жовтні 2019 року повідомлялося, що Рада планує встановити обмеження на виробництво і розповсюдження мийних засобів з фосфатами.