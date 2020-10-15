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    Кличко розповів, коли встановлять арочну конструкцію Подільсько-Воскресенського мосту

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    Будівництво Подільсько-Воскресенського мосту триває - Кличко розповів, коли встановлять арочну конструкцію Подільсько-Воскресенського мосту
    Будівництво Подільсько-Воскресенського мосту триває

    Для підтримки конструкції змонтували 68 нових вантів

    До кінця жовтня будівельники опустять арочну конструкцію Подільсько-Воскресенського мосту у проєктне положення. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

    «Встановлення арочної конструкції в проєктне положення – процес тривалий. Треба врахувати все, контролювати до сантиметрів, як поводить себе і опускається багатотонна конструкція. Для того, щоб опустити міст на постійні опори, використовують надпотужні домкрати. І цей процес завершать, за сприятливих погодних умов, наприкінці жовтня. Для підтримки конструкції змонтували 68 нових вантів, виготовлених у Німеччині», – сказав він.

    Виконали на мостовому переході й роботи з влаштування мережі зовнішнього освітлення та декоративної підсвітки. Також триває процес встановлення металевих конструкцій для з’їздів на вулиці Верхній та Нижній вал.  

    На лівоповоротному з’їзді з мостового переходу на Рибальський півострів завершують влаштування дорожнього полотна.

    «На лівому березі встановили фундаменти та опори шляхопроводу через залізницю. На ділянці від вулиці Центральної Садової до перетину з залізницею тривають роботи з влаштування насипу», – повідомив Кличко.

    Як повідомлялося, на арочному мосту, який є частиною Подільсько-Воскресенського мостового переходу, вже закінчили монтаж освітлення і тривають роботи з демонтажу тимчасових опор.

    міст
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