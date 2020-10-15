Кличко розповів, коли встановлять арочну конструкцію Подільсько-Воскресенського мосту



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Будівництво Подільсько-Воскресенського мосту триває

Для підтримки конструкції змонтували 68 нових вантів

До кінця жовтня будівельники опустять арочну конструкцію Подільсько-Воскресенського мосту у проєктне положення. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«Встановлення арочної конструкції в проєктне положення – процес тривалий. Треба врахувати все, контролювати до сантиметрів, як поводить себе і опускається багатотонна конструкція. Для того, щоб опустити міст на постійні опори, використовують надпотужні домкрати. І цей процес завершать, за сприятливих погодних умов, наприкінці жовтня. Для підтримки конструкції змонтували 68 нових вантів, виготовлених у Німеччині», – сказав він.

Виконали на мостовому переході й роботи з влаштування мережі зовнішнього освітлення та декоративної підсвітки. Також триває процес встановлення металевих конструкцій для з’їздів на вулиці Верхній та Нижній вал.

На лівоповоротному з’їзді з мостового переходу на Рибальський півострів завершують влаштування дорожнього полотна.

«На лівому березі встановили фундаменти та опори шляхопроводу через залізницю. На ділянці від вулиці Центральної Садової до перетину з залізницею тривають роботи з влаштування насипу», – повідомив Кличко.

Як повідомлялося, на арочному мосту, який є частиною Подільсько-Воскресенського мостового переходу, вже закінчили монтаж освітлення і тривають роботи з демонтажу тимчасових опор.