На Дніпрі в Києві з'явились військові кораблі (фото, відео)
Тривають репетиції до військового параду в Києві
Збройні сили України готуються до військового параду до Дня Незалежності в Києві. Кілька днів тому розпочали репетиції авіатори, а в п’ятницю, 13 серпня, на Дніпрі у столиці були помічені військові кораблі.
Як повідомляє «Главком», зокрема, військові катери здійснювали маневри на воді поблизу Подільсько-Воскресенського мосту.
Як відомо, парад військ традиційно відбудеться на вулиці Хрещатик. Вперше одночасно передбачається участь Повітряних сил, Сухопутних військ, ВМС, Держприкордонслужби, Нацгвардії, Нацполіції, ДСНС, ДП «Антонов» та країн-партнерів.
Кияни та гості столиці зможуть побачити проїзд механізованої колони, яка буде представлена зразками озброєння і військової техніки сил безпеки і оборони України, а також військової техніки країн-партнерів. Завершиться парад військ прольотом бойових літаків із пуском сигнальних ракет, дим яких матиме кольори державного прапору України.
Крім того, на річці Дніпро буде урочисте проходження військових катерів з висадкою десанту, проходження цивільних яхт.
Під час проведення параду заплановано артилерійський салют із Труханового острова.
Наразі триває активна фаза підготовки до проведення урочистих заходів.
Як повідомлялося, 11 серпня у небі над Києвом із потужним гуркотом пронеслися літаки і налякали мешканців міста.