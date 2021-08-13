На Дніпрі в Києві з'явились військові кораблі (фото, відео)

Тривають репетиції до військового параду в Києві

Збройні сили України готуються до військового параду до Дня Незалежності в Києві. Кілька днів тому розпочали репетиції авіатори, а в п’ятницю, 13 серпня, на Дніпрі у столиці були помічені військові кораблі.

Як повідомляє «Главком», зокрема, військові катери здійснювали маневри на воді поблизу Подільсько-Воскресенського мосту.

Як відомо, парад військ традиційно відбудеться на вулиці Хрещатик. Вперше одночасно передбачається участь Повітряних сил, Сухопутних військ, ВМС, Держприкордонслужби, Нацгвардії, Нацполіції, ДСНС, ДП «Антонов» та країн-партнерів.

Кияни та гості столиці зможуть побачити проїзд механізованої колони, яка буде представлена зразками озброєння і військової техніки сил безпеки і оборони України, а також військової техніки країн-партнерів. Завершиться парад військ прольотом бойових літаків із пуском сигнальних ракет, дим яких матиме кольори державного прапору України.

Крім того, на річці Дніпро буде урочисте проходження військових катерів з висадкою десанту, проходження цивільних яхт.

Під час проведення параду заплановано артилерійський салют із Труханового острова.

Наразі триває активна фаза підготовки до проведення урочистих заходів.

Як повідомлялося, 11 серпня у небі над Києвом із потужним гуркотом пронеслися літаки і налякали мешканців міста.