Над Києвом із потужним гуркотом пролетіли винищувачі (фото, відео)

Пілоти готуються до військового параду до Дня Незалежності в Києві

У середу, 11 серпня, у небі над Києвом із потужним гуркотом пронеслися літаки і налякали мешканців міста. Відповідне відео з'явилося в соцмережі.

«Гуркіт літаків був настільки потужним, що налякав дітей, птахів і домашніх улюбленців жителів правого берега», – йдеться у повідомленні.

Командування Повітряних сил ЗСУ інформує, що авіатори розпочали підготовку до святкування 30-ї річниці Незалежності України.

«На аеродромі Васильків розпочався головний етап підготовки до святкування. Поки учасники пішої колони відточують стройовий вишкіл на землі, пілоти відточують майстерність та злітаність в повітрі. До прольоту повітряної колони Сил безпеки та оборони залучені авіаційні підрозділи: Повітряних сил, Сухопутних військ, Військово-Морських сил, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, Національної гвардії, Національної поліції, Державного підприємства «Антонов» та країн-партнерів», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, уряд затвердив план заходів з підготовки і відзначення Дня прапора і 30-ї річниці Незалежності України.

У межах відзначення 30-річчя Незалежності України відбудеться понад 150 святкових заходів по всій країні.

У військовому параді, який відбудеться у Києві 24 серпня на честь Дня Незалежності, братимуть участь і військовослужбовці 36-ї бригади морської піхоти імені контр-адмірала Бєлінського. Морпіхи проїдуть на 12 броньованих автомобілях «Козак-2», які надійшли на озброєння перед початком підготовки до параду.

Зазначимо, що під час репетицій параду в Києві передбачені масштабні перекриття вулиць. Детальний перелік вулиць, де перекриватимуть або обмежуватимуть рух транспорту під час репетицій параду військ та під час святкових заходів до Дня Незалежності, буде опубліковано додатково.

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