Міністр оборони про парад до Дня Незалежності: «совковість» у минулому

На 30-ту річницю Незалежності Україна відходить від радянської системи організації парадів

Збройні сили України в 30-ту річницю Незалежності відійдуть від радянської системи організації парадів та відмовляться від об’їзду військ і привітання кожної коробки окремо. Про це заявив міністр оборони Андрій Таран, повідомляє пресслужба відомства.

«Дуже символічно, що цього року на 30-ту річницю Незалежності ми відходимо від радянської системи організації парадів, залишаємо «совковість» у минулому. У цьому році сценарій проведення усього святкування, і зокрема військового параду як окремого елементу цього святкування на Хрещатику, буде іншим. Уперше за роки Незалежності України не буде об’їзду військ, привітання кожної коробки окремо. Це залишилося хіба що в Росії, яка здійснює проти нас збройну агресію. Я вважаю, що це серйозна демонстрація прихильності натовським стандартам», – зазначив Таран.

Він анонсував, що загалом у військовому параді візьме участь близько 5 тис. представників сектору безпеки і оборони. Більшість військовослужбовців у розрахунках – це учасники бойових дій. Таран також наголосив, що важкої техніки, яка може зашкодити дорожньому покриттю, у проходженні не буде.

За словами міністра, кожен, хто крокуватиме 24 серпня Хрещатиком, буде відзначений пам’ятним нагрудним знаком «Учасник параду».

Зазначимо, на парад до Дня Незалежності вийдуть нові українські бронеавтомобілі (фото).

До слова, під час репетицій параду в Києві передбачені масштабні перекриття вулиць. Детальний перелік вулиць, де перекриватимуть або обмежуватимуть рух транспорту під час репетицій параду військ та під час святкових заходів до Дня Незалежності, буде опубліковано додатково.

Раніше повідомлялося, що масштабні репетиції військового параду до 30-ї річниці Дня Незалежності України відбудуться 17, 19 та 21 серпня.

Як відомо, Міноборони опинилося в центрі скандалу через підготовку до параду на День Незалежності. Після публікації фотографій із курсантками, Міністерство звинуватили в сексизмі та висловили обурення тим, що дівчатам доведеться ходити на параді на підборах.

Міністерство оборони розробило новий зразок взуття зі шнурівкою для жінок-військовослужбовиць, що має усунути низку дефектів попередніх стандартів.