У центрі Києва два дні буде обмежено рух через зйомки до Дня Незалежності
У центрі Києва проводитимуться зйомки святкової студії ТСН телеканалу «1+1»
Із 23 серпня до 20:00 25 серпня у центрі Києва проводитимуться зйомки до Дня Незалежності. Про це йдеться у розпорядженні КМДА № 1738.
У зв’язку із цим із 12:00 23 серпня до 00:00 25 серпня буде обмежено рух транспорту:
- на території Золотоворітського скверу,
- вулиці Ярославів Вал (на проміжку від вулиці Володимирської до вулиці Миколи Лисенка),
- вулиці Золотоворітській (від вулиці Ярославів Вал до будинку 6-А на вулиці Золотоворітській).
Нагадаємо, уряд затвердив план заходів з підготовки і відзначення Дня прапора і 30-ї річниці Незалежності України.
У межах відзначення 30-річчя Незалежності України відбудеться понад 150 святкових заходів по всій країні.
Зазначимо, що під час репетицій параду в Києві передбачені масштабні перекриття вулиць. Детальний перелік вулиць, де перекриватимуть або обмежуватимуть рух транспорту під час репетицій параду військ та під час святкових заходів до Дня Незалежності, буде опубліковано додатково.