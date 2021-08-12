У центрі Києва два дні буде обмежено рух через зйомки до Дня Незалежності

КМДА видала розпорядження про обмеження руху транспорту на час зйомок

У центрі Києва проводитимуться зйомки святкової студії ТСН телеканалу «1+1»

Із 23 серпня до 20:00 25 серпня у центрі Києва проводитимуться зйомки до Дня Незалежності. Про це йдеться у розпорядженні КМДА № 1738.

У зв’язку із цим із 12:00 23 серпня до 00:00 25 серпня буде обмежено рух транспорту:

на території Золотоворітського скверу,

вулиці Ярославів Вал (на проміжку від вулиці Володимирської до вулиці Миколи Лисенка),

вулиці Золотоворітській (від вулиці Ярославів Вал до будинку 6-А на вулиці Золотоворітській).

Нагадаємо, уряд затвердив план заходів з підготовки і відзначення Дня прапора і 30-ї річниці Незалежності України.

У межах відзначення 30-річчя Незалежності України відбудеться понад 150 святкових заходів по всій країні.

Зазначимо, що під час репетицій параду в Києві передбачені масштабні перекриття вулиць. Детальний перелік вулиць, де перекриватимуть або обмежуватимуть рух транспорту під час репетицій параду військ та під час святкових заходів до Дня Незалежності, буде опубліковано додатково.

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