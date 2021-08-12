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    У центрі Києва два дні буде обмежено рух через зйомки до Дня Незалежності

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    КМДА видала розпорядження про обмеження руху транспорту на час зйомок - У центрі Києва два дні буде обмежено рух через зйомки до Дня Незалежності
    КМДА видала розпорядження про обмеження руху транспорту на час зйомок
    Фото з відкритих джерел

    У центрі Києва проводитимуться зйомки святкової студії ТСН телеканалу «1+1»

    Із 23 серпня до 20:00 25 серпня у центрі Києва проводитимуться зйомки до Дня Незалежності. Про це йдеться у розпорядженні КМДА № 1738.

    У зв’язку із цим із 12:00 23 серпня до 00:00 25 серпня буде обмежено рух транспорту:

    • на території Золотоворітського скверу,
    • вулиці Ярославів Вал (на проміжку від вулиці Володимирської до вулиці Миколи Лисенка),
    • вулиці Золотоворітській (від вулиці Ярославів Вал до будинку 6-А на вулиці Золотоворітській).

    Нагадаємо, уряд затвердив план заходів з підготовки і відзначення Дня прапора і 30-ї річниці Незалежності України.

    У межах відзначення 30-річчя Незалежності України відбудеться понад 150 святкових заходів по всій країні.

    Зазначимо, що під час репетицій параду в Києві передбачені масштабні перекриття вулиць. Детальний перелік вулиць, де перекриватимуть або обмежуватимуть рух транспорту під час репетицій параду військ та під час святкових заходів до Дня Незалежності, буде опубліковано додатково.

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    Теги: телебачення Київ День Незалежності транспорт
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    У центрі Києва два дні буде обмежено рух через зйомки до Дня Незалежності